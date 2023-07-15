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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）鴻海創辦人郭台銘昨（１４日）被問到是否參選總統時表示，關心公眾事務人人有責，不管扮演何角色，都會找時機發表政策。他並強調台灣應避戰，但若真打仗，他私人專機就當運輸機送物資到前線。

郭台銘昨晚到高雄市岡山區出席「董事長開講」網路直播節目，在場不少民眾高喊「選總統」，郭台銘幽默說，自己如果當場宣布什麼，主持人徐巧芯恐怕會馬上要離開，但他今天絕對不會讓徐巧芯離開。

郭台銘高雄後援會發起人之一徐尚賢在觀眾席向郭台銘提問，「能否期待在選舉公報看到你？」郭台銘說，關心公眾事務人人有責，他有理想、抱負、論述，不管將來扮演什麼角色，他會彙整民眾意見，適當時機發表相關政策。

郭台銘說，到各縣市碰到很多鄉親、年輕朋友，都跟他說希望台灣改變，「台灣人民需要改變，只有改變才能帶來希望。我不能說說而已，但我多說，主持人走了怎麼辦？我找機會、適當時機詳細跟各位說明，今天不說了」。

郭台銘並指，台灣不能沒有台積電，但也不能只有台積電。AI人工智慧才是台灣下一座護國神山群，而台灣需要有遠見、膽識、魄力的國家CEO。他並強調，和平是提供經濟發展基本條件，沒有和平就沒有經濟繁榮。

郭台銘還說，政府要有能力制定全球經貿戰略新布局，讓台灣在全球占有關鍵位置，運用AI人工智慧創造機會、獲利贏者圈，協助中小企業轉型因應變局。

針對民進黨總統參選人賴清德投書「華爾街日報」，談以「四個支柱」(如下) 帶來台海和平與國家繁榮。主持人之一的吳子嘉，也請郭台銘來解讀。

(直播截圖, 右為吳子嘉)

郭台銘說，民進黨執政把台灣變火藥庫，讓台海兵凶戰危。台灣要以經濟和科技作後盾，成為全球經貿樞紐，提升台灣技術力、經濟力、競爭力、購買力及執行力，才是台灣經濟及國防安全最大保障。

被問到若台海打仗，會否搭專機先走，中央社引述郭台銘說，自己在美國住過11年，始終只有一本中華民國護照，台灣應避戰，但不畏戰。但若真打仗，他的私人專機就改成軍用，給前線送物資當運輸機，而他生死都會在台灣。

網紅館長與前時代力量立委黃國昌以司法及居住正義為訴求，號召民眾16日上凱道，郭台銘也將參加。郭台銘說，自己24歲創業，38歲才買房，那年代房地產沒這麼貴，但現在這麼貴，年輕人怎麼買得起，他要上凱道為年輕人發聲。

徐巧芯也向郭台銘提出開箱私人專機要求，郭台銘允諾說，8月23日要去金門，可以安排一些民眾跟他搭專機一起去。相關名額也在節目中抽出。

若兩岸開打~鴻海創辦人郭台銘：私人專機改「軍用」送物資到前線

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