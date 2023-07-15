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【台灣2024大選】賴清德競選辦公室：發起軍演挑釁是中共　郭台銘別指鹿為馬

賴清德7月4日以英文投書「華爾街日報」，提及用「四個支柱」帶來台海和平與國家繁榮；郭台銘14日批評，民進黨執政把台灣變火藥庫，讓台海兵凶戰危。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/15 17:16
鴻海創辦人郭台銘14日批評民進黨執政將台灣變成火藥庫。民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人郭雅慧（前）15日表示，發起衝突及軍演的都是...

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）鴻海創辦人郭台銘昨在高雄參加直播節目時批評民進黨執政將台灣變成火藥庫，民進黨總統參選人賴清德競選辦公室今天(15日)表示，發起衝突及軍演的都是中共挑釁，郭台銘不應指鹿為馬，不該挑起仇恨。

賴清德7月4日以英文投書「華爾街日報」，提及用「四個支柱」帶來台海和平與國家繁榮；郭台銘批評，民進黨執政把台灣變火藥庫，讓台海兵凶戰危。【台灣2024大選】賴清德競選辦公室：發起軍演挑釁是中共　郭台銘別指鹿為馬

【台灣2024大選】賴清德競選辦公室：發起軍演挑釁是中共　郭台銘別指鹿為馬

【台灣2024大選】賴清德競選辦公室：發起軍演挑釁是中共　郭台銘別指鹿為馬

(以上直播截圖, 取自【董事長開講粉絲見面會】高雄站 20230714 吳子嘉 徐巧芯 特別來賓：郭台銘)

賴清德競辦發言人郭雅慧今天表示，郭台銘應該搞錯了，「四大支柱」目前最符合台灣民意需求，也是最大公約數。

賴清德日前投書內容指出，「和平四大支柱」包括一、必須建立台灣的威懾力；二、經濟安全是國家安全；三、與全世界民主國家建立夥伴關係；四：穩定而有原則的兩岸關係領導能力。

中央社引述郭雅慧表示，在台海問題發起衝突及軍事演習的都是中共挑釁，郭台銘不應該指鹿為馬。郭雅慧還說，郭台銘如果要在這個議題發言，想要爭取深藍選票，也不要用挑起仇恨的方式攻擊。

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