台中藝術博覽會79家畫廊參展　台灣欣賞藝術人口逐步提高

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)ART TAICHUNG 2023 台中藝術博覽會有79家畫廊參展，於7月14日至16日開放公眾參觀。

2023台中藝博在過去10年一直以雕塑作品做為主要的特色。邁向第11年，ART TAICHUNG將強化並加深藝術博覽會與在地城市的連結，除了展場內雕塑的主軸之外，更希望結合「臺中市公共藝術」與在地店家，透過獨家製作的台中藝術旅行小地圖（Trip Map），將藝術博覽會的影響力輻射至展場周圍。

社團法人中華民國畫廊協會理事長張逸羣致詞時表示，台中藝博每年不斷突破，今年還沒正式開始之前，早鳥票就已經突破了去年將近3倍。這代表欣賞藝術的人口逐漸提高，這對台灣的藝術市場是很好的現象。希望大眾都能夠進來展場、接近藝術、逛一逛、看一看藝術博覽會。今年的參展畫廊共有79家，其中有13家國際畫廊，兩者的數量都突破歷屆成績，也是奠基於台中藝博歷屆的耕耘與累積。

台中藝術博覽會與藝術新聲、璞玉發光、臺藝新人獎三大獎項合作，讓青年藝術家直接接觸藝術市場的運作機制，獲得了更多實際銷售的機會和經驗。在藝博期間，觀眾和收藏家們也能夠欣賞到參展優秀青年藝術家的作品，並與他們進行面對面的對話和交流，這種互動不僅豐富了觀眾的藝術體驗，也為藝術家搭建了與潛在收藏家聯繫的平台。

主辦方TAGA隆重公布了畫廊協會的LINE官方帳號：為了更加貼近藝術愛好者的使用習慣，TAGA特別以LINE官方帳號的方式發布獨家訊息，深入介紹畫廊、藝術家、搶先曝光社群動態。

官方帳號推送的獨家內容，包含藝術旅行小地圖（Trip Map，結合台中在地店家與公共藝術），現場即時訊息宣導與提醒，以及逛展時所必備的攻略心法。讓展場中的觀眾享受悠然心動的專屬藝術體驗。