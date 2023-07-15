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台灣前立委黃國昌建物疑佔用國有山坡地保育區　新北市：配合國產署處置

■國產署說，後續會按照「國有非公用不動產被佔用處理要點」規定通案處理；首先會通知黃國昌繳交使用補償金，並視狀況要求在限期內騰空返還土地。■新北市府說，山坡地保育區不容許蓋住宅，如違法，最重可處新台幣30萬元罰鍰。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/15 16:50
民進黨籍新北市議員張錦豪14日表示，前立委黃國昌家蓋到國有山坡地保育區上，違建面積超過原本合法的1倍。新北市府說，山坡地保育區不容許蓋住...

民進黨籍新北市議員張錦豪14日表示，前立委黃國昌家蓋到國有山坡地保育區上，違建面積超過原本合法的1倍。新北市府說，山坡地保育區不容許蓋住...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）新北市府今天(15日)說，對前立委黃國昌住宅佔用國有土地將配合國產署確認違規使用情形，國產署說，後續會按照「國有非公用不動產被佔用處理要點」規定通案處理；首先會通知黃國昌繳交使用補償金，並視狀況要求在限期內騰空返還土地。等收到國產署來文與檢附證據資料後處置。若確認違法，1個月內不改善最高可罰新台幣30萬元。

財政部國有財產署14日晚間表示，北區分署在清理、處理佔用的計畫執行期間，清出前立委黃國昌的建物坐落基地裡面，有使用國產署經管的2筆國有土地、合計面積約79平方公尺。

新北市府地政局15日表示，初步以相關報導資料看來，這塊土地屬於山坡地保育區暫未編定用地，還要依據土地所有權人的國有財產署來文，檢附相關證據與資料，確認適用區域計畫法管理，或適用林業用地管制。

地政局說，針對黃國昌佔用國有土地一事，將配合土地所有權人國產署所確認當事人違規使用情形，再請違規行為人1個月內改善，屆期如拒不改善，依據森林法、區域計畫法規定，可處6萬至30萬元罰鍰。

新北議員張錦豪14日指出，前立委黃國昌家蓋到國有山坡地保育區上，違建面積超過原本合法的1倍。中央社引述新北市府說，山坡地保育區不容許蓋住宅，如違法，最重可處新台幣30萬元罰鍰。

民進黨籍新北市議員張錦豪日前質疑黃國昌保護區土地變停車場、住處頂樓加蓋等，14日他再於臉書發文表示，有汐止人要他去黃國昌住家後面看看，「全部都是違建」，於是他就沿康誥坑溪逆游而上，發現大驚奇。

張錦豪表示，根據老丙建容積160%，建蔽率40%，黃國昌家不僅把剩下的60%全蓋滿，且後面就直接蓋在國有地上，兩塊占用國有地的使用分區都是山坡地保育區，經專業人士計算，地號分別是白雲段13地號約占用25平方公尺、秀山段1203地號大約占用54平方公尺。

張錦豪說，民眾可比對2006年與2018年空拍圖，除了頂樓不一樣，後方增建物也不同，黃國昌違建真的是發揮到極致，光是違建面積就超過原本合法的1倍，至於把房子蓋在國有山坡地保育區違反什麼法令，可能要問問身為律師的黃國昌才正確。

新北市政府工務局表示，上次前往勘查頂樓違建案時，就有發現後側鐵皮屋違建，經調閱相關圖資判斷，應屬98年6月24日以前既存違建，由於判斷沒有危及公共安全，新北市府會依違建管理辦法，以拍照列管方式追蹤。

新北市府地政局表示，這塊山坡地保育區暫未編定用地，適用林業用地管制，除農舍外不容許住宅使用，如違反林業使用規定，將依森林法、區域計畫法規定，處6到30萬元罰鍰。
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