台北市立美術館年度個展登場　百年物件探影像轉譯

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)臺北市立美術館（以下稱北美館）最新推出「2023 TFAM年度個展：饒加恩、施懿珊、王耀億、張永達」，自7月15日至10月8日於北美館3A、3B展覽室展出。

饒加恩Ｘ« CdV »

「« CdV » - 饒加恩個展」源於「遠途」創作計畫，從1910年日英博覽會開始，日本為展示其殖屬地的經濟作物、礦產與人種，有25位排灣族人參與了為期一年的旅途。文獻收藏者克雷蒙‧勞道爾（Clemens Radauer）收錄罕有紀錄這群族人走進倫敦白城市的玻璃幻燈片，藝術家因而開啟與其對話和合作。此次展覽透過這批113年前的物件離開與到達另一個文化與知識的文本，進而討論影像的轉譯與詮釋之權力關係。

饒加恩1976年出生，畢業於臺北藝術大學、 巴黎高等藝術學校，2007年完成倫敦大學金匠學院藝術碩士學程 。創作包括繪畫、表演、限地製作及多頻道錄像等方式呈現， 其作品汲取過往國際經驗，以更全面的視角處理臺灣政治、社會、 經濟議題，圍繞著身份認同、邊緣性、美學與政治體制等問題， 近期深入探討殖民歷史及亞太平洋地區的跨文化議題。

作品曾於亞洲、澳洲、歐洲、北美等地展出， 包含柏斯當代藝術中心、古根漢美術館、 Parasite藝術空間等。

施懿珊Ｘ數位孿生技術下的未來判罰形式

「數位孿生技術下的未來判罰形式：施懿珊個展」，藝術家藉由一套架空於近未來的判罰程序、與機器共治的介面、藝術行為和藝術行動參與，試圖探討近年被機器物件中介的各種人類行為和科技治理的相關議題，例如透過反身份社會定義的「穿牆實驗」，以合法臉孔影像產生一張不存於世的臉，來閃避驗證系統，作為對於「技術資產化」與政體控制的抵抗。

施懿珊於臺北藝術大學科技藝術研究所媒體藝術碩士畢業，空中自體動力宣言實驗室負責人。目前以虛構研究者「賴火旺」（Prof. Lai Ho Wang）之名義組織「科技物件與人類幻象研究室」，並長期依託「議題串連」的模式，推展各種以「科技物」作為命題之研究與討論。

王耀億Ｘ最後一人、越南士兵、遊客、阿遠、獵人和遊手好閒者

「最後一人、越南士兵、遊客、阿遠、獵人和遊手好閒者：王耀億個展」，藝術家進行同為創作者與被攝者的兩面一體實驗，使自我肉身成為交織虛構與非虛構敘事的連接點，以《富國島》、《兩隻老虎》、《我記得．我記得》、《紅藍白–我沒有美國時間》、《打獵》、《遊手好閒者》六件錄像作品，敘述因冷戰離散與全球化中移動的家族史，讓擱淺於戰爭回憶、國家圖幟、臺灣新電影等集體潛意識和個人記憶，成為建構自我認同的關鍵，並延伸至國族意識形態之隱喻。

王耀億為影像創作者及製片人，畢業於芝加哥藝術學院(SAIC)電影與新媒體研究所。於 2010 年起持續從業於影視產業，目前已累積參與百餘部影片的製作，作品關心冷戰時期發生的歷史事件所持續造成的影響，尤以聚焦於1949年後離散的流亡族群，探討大結構崩壞後，個體如何在「同質性且空洞的時間」中的國族記憶生存下來，並藉著流轉至現代的心理創傷去形塑出台灣當前的意識形態。

張永達ＸWithout Composing

「Without Composing：張永達個展」嘗試讓渡對於作品的絕對控制權，交予來自環境中無形不可見、超脫人類掌控的放射性粒子。張永達透過蓋格-穆勒管（Geiger-Müller tubes）偵測空間中的放射性粒子，將收集到的數據交由隨機演算法進行機器學習或編寫，以生成無限且未重複的聲音或影像。這些粒子在物理世界中以無法預測的方式運動、衰變然後消逝，於作品中扮演如同藝術家、作曲家和程式設計師的角色，涉入作品的生成，藉以探問真正隨機的本質。

永達1981年生於臺灣，現居於臺北。創作關注於生活中細微、易於忽略的物理現象和聲響，透過對於聲音、材質、科學、資料數據之間的實驗和研究，思考人與科技、環境之間的關係，意圖在重度視覺導向的現今環境之下，喚起用身體其他感官去觸診與開發這個世界。

展出經驗包含龐畢度中心梅茲分館、ARTEFACT: Chernobyl 33、404國際電子藝術節、韓國首爾新媒體藝術節等。