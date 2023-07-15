台灣執政黨民進黨7/16召開全代會　為2024總統、立委參選人造勢

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（台灣英文新聞／政治組 綜合報導)民進黨明天(16日) 將在台北圓山飯店召開全代會，為總統、立委參選人造勢。全代會以棒球意象為主，總統蔡英文、黨主席賴清德、行政院長陳建仁都會到場。全代會還邀請金曲歌王謝銘祐、合唱團改編歌曲「路」大合唱助陣。

民進黨中執會7/12通過第20屆第2次全代會大會議程草案及大會宣言草案。

民進黨人士轉述，16日全代會大會宣言起草小組召集人是中常委蘇巧慧，主題是「民主團結挺台灣」。

綜合民進黨官方新聞稿與中央社報導，民進黨發言人張志豪14日公布全代會主視覺意象及政績影片，舞台主視覺就是「民主團結挺台灣」，透過雷射光元素，搭配暗場及燈霧的最佳效果，將舞台打造成棒球意象。

民進黨16日將開全代會，而網紅「館長」陳之漢與時代力量前立委黃國昌以「司法及居住正義」為訴求，號召民眾716上凱道；民進黨中執會12日邀請學者蔡明芳談居住正義，民進黨秘書長許立明提醒黨內注意「716」。

全代會上將播放6分鐘政績影片，呈現民進黨政府執政七年多來的多項有感政績，影片中主要以蔡英文總統作為口白主調，並串接賴清德主席、蘇貞昌前院長及陳建仁院長的口白，訴求「顧好國家的方向、打造更好的台灣」。

張志豪指出，政績影片臚列民進黨執政期間的重大成績，其中，在照顧人民上，包括「調高四大扣除額、640萬人受惠」、「0-6歲國家和你一起養、整體預算增加至1100億」、「育嬰留停八成薪、父母兩人皆可領」、「長照2.0照顧長輩更輕鬆」，展現從小顧到老的用心；在教育努力上，則有「營造舒適校園、耐震補強487億」、「縮短教育資源差距」、「班班有冷氣、生生用平板」等政績。

張志豪強調，影片中也凸顯經濟成果上，有「經濟成果全民共享、領取3倍券、五倍券、普發六千元」、「經濟成長率6.57%」、「加薪減稅增福利、政府年年有賸餘」、「投資台灣三大方案，核准投資金額破2.7兆」、「境外資金回台超過3300億」、「新南向國家貿易額1803億美元」，以及「3大生活圈通勤月票」等便民措施，將執政成績完整呈現，並為接續執政展現最好的準備。

最後，張志豪也介紹全代會小物(下圖) ，包括帆布袋、文具組、加油棒、應援毛巾等物品提供給黨代表，讓與會者出席全代會如身歷其境棒球場。

本次全代會流程，總統蔡英文、黨主席賴清德、行政院長陳建仁到場致詞，也邀請金曲歌王謝銘祐、合唱團，一起唱改編歌曲《路》，全體大合唱，展現民主團結挺台灣的氣勢。

據報導，賴清德12日向中執會提到，區域立委徵召提名作業已告一段落，16日全代會將向全民報告並造勢和宣傳，希望這次的民主大聯盟能夠跟社會力量做更多連結，大家一起合作，成功達到守護台灣的目標。

黨內人士指出，全代會當天活動流程與舞台設計，將以棒球為總體意象，並播放政績影片、黨的形象影片等，並邀請金曲歌王謝銘祐到場演唱賴清德最愛的歌曲「路」，並改編大合唱。當天也將邀請原住民、新住民、客家、婦女團體、學生代表等多元族群與會。

黨內人士說，立委參選人與賴清德一起大造勢，陳建仁、賴清德、蔡英文都將上台致詞。

台灣執政黨民進黨16日召開全代會 為2024總統、立委參選人造勢

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