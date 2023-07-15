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台北市7/16凱道集會　警方出動400警力、16日零時起兩階段交通管制

集會活動預計16日下午1時起開放入場，下午2時活動開始，下午5時活動結束。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/15 14:30
圖/台北市警察局中正一分局

圖/台北市警察局中正一分局

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）網紅「館長」陳之漢與時代力量前立委黃國昌，以「司法及居住正義」為訴求，號召民眾16日到凱道集會，台北市警方從16日零時起採2階段管制凱道等路段，現場包含交管共400名警力。

台北市警察局中正一分局13日透過新聞稿表示，凱達格蘭大道及中山南路等路段在16日上午8時至晚間10時申准舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣表達公民訴求」集會活動。

警方規劃2階段交通管制:

第一階段因應主辦單位搭設舞台及LED螢幕設備16日凌晨零時起，管制凱達格蘭大道（中山南路至公園路）全線車道禁止車輛通行，視交通狀況提早或延後管制。

至於第二階段為擴大集會地點周邊交通管制，因應現場人數可能溢出集會地點，屆時視狀況管制中山南路（忠孝西路至愛國西路）北往南全線車道、中山南路（徐州路至愛國東路）南往北全線車道、仁愛路1段（林森南路至中山南路）往西快、慢車道全線、信義路1段（林森南路至中山南路）往東全線車道。

警方指出，總統府前凱達格蘭大道（重慶南路1段至公園路）、懷寧街（寶慶路至貴陽街1段）、公園路（愛國西路至襄陽路）及貴陽街1段（重慶南路1段至中山南路），將視維安情形，架設必要安全設施及實施交通管制。

警方表示，使用警力400名規劃運用在凱道集會活動現場執行安全維護及周遭交通管制疏導措施及相關重要機關安全，並視現場狀況調度；北市警局另備有機動警力480名待命應變。

集會活動預計16日下午1時起開放入場，下午2時活動開始，下午5時活動結束。

警方指出，行經管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，交通管制措施將隨時提供警廣插播路況報導，呼籲駕駛人收聽路況報導，避開交管路段，遵守員警指揮疏導。

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更新時間 : 2023-07-15 16:56 GMT+08:00

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