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微軟揭布林肯訪中前　中國駭客入侵美國務院等西方機構電子信箱

美國聯邦調查局指出，這起攻擊十分複雜，屬於「進階持續性滲透攻擊」（APT），現在無法讓外界知道更多資訊，僅透露美國僅有少量帳戶被入侵。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/15 11:29
圖為美國國務院 (路透檔案照片) 

圖為美國國務院 (路透檔案照片) 

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導) 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的中國行雖然不能說是收穫滿滿，至少在部分議題上還是有些進展，然而，就在外界以為雙方關係已破冰重啟時，卻爆出中國駭客組織在布林肯訪中前侵入部分美國政府及西歐國家電子郵件信箱的消息。

微軟在上周二指出，五月時「與中國政府有關係」的駭客團體「風暴0558」（Storm-0558）透過偽造具有權限的用戶身分碼獲取Outlook系統中，多達25個國內外組織的部份帳戶使用權，相關問題在一個月後客戶反映帳號狀態異常後被發現，並已作出處理。

美國國務院於週三確認了此消息，表示政府機構也有受到影響，不過已立刻採取行動，現在權限漏洞已完成修補。聯邦調查局（FBI）指出，這起攻擊十分複雜，屬於「進階持續性滲透攻擊」（advanced persistent threat, 簡稱APT），現在無法讓外界知道更多資訊，僅透露美國受害人不多，僅有少量帳戶被入侵

另一方面，美國政府雖沒有向大眾揭露外洩資料的性質，一位不願具名的官員指出，駭客針對性的攻擊國務院和其他處理中國資產組合相關機構的外交人員和有關人員帳戶，雖然目前認定沒有機敏資料外洩，不過難保在調查持續進行後，不會有新的證據出現。

由於這起事件發生在布林肯訪中前，雖然並未影響行程，美國政府仍需為此升級資安保護措施，如要求布林肯本人及其他隨行人員在中國境內時，使用一次性的拋棄式手機及電腦等。

然而，這也不是近期唯一一起美國指控中國涉入的駭客事件。

今年稍早微軟就已經警告，中國駭客有辦法發起對美國基礎建設的攻擊，作為未來若美中衝突升級時切斷美國本土與亞洲聯繫的預演；上個月，Google旗下的麥迪安網路安全公司（Mandiant）也表示，中國政府支持的駭客組織透過一個已知的電子郵件安全工具漏洞，入侵上百個公私部門組織的網絡。

對於美國的說法，中國外交部新聞司副司長汪文斌斥為「假消息」，並反控美國才是全球最大的「駭客帝國」，執行過更多的網路犯罪。

汪文斌強調，自去年起，中國與其他國家的網路安全組織就已經多次發布報告，揭露美國長期對中國進行網路攻擊的事實，不過美國政府至今仍未給予回應。
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