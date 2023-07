美眾議院通過2024國防授權法案　華府立委訪問團肯定提供台灣防衛力

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)美國聯邦眾議院當地時間14日通過2024財政年度國防授權法案。正在華府訪問的台灣立法委員,肯定美國國會透過國防授權法案支持台灣,能與台灣現況契合,也提供台灣必要的防衛與嚇阻力。

美國眾議院自12日開始審議總額高達8768億美元的2024財政年度國防授權法案(National Defense Authorization Act,NDAA)。經過3天審議,眾議院今天以219票贊成、210票反對的些微差距通過。

法案包括支持美台強化軍事協調、軍事網路安全合作,解決對台軍售交付延宕問題等,都有助於強化台灣嚇阻力。

中央社報導,6月底才率團訪問台灣的眾院軍委會主席羅傑斯(Mike Rogers)12日在全院審議介紹軍委會通過的國防授權法案時表示,他與代表團在台灣、日本與菲律賓的訪問中清楚看到,中國共產黨構成的威脅是真實,且是數十年來面臨的最緊迫國家安全挑戰。

他指出,2024年國防授權法案的根本目標即是嚇阻中共,提供新力量、加速人工智慧與極音速等創新技術部署,讓美國在與中國衝突中獲得優勢、加強與台灣和太平洋盟友的安全夥伴關係、保護美國軍事基地、基礎關鍵設施與學術研究免受中國侵犯與間諜活動,並在太平洋建立對中國行動所需的軍事後勤網路。

由於審議過程有部分提案與修正案係採包裹表決方式處理,目前尚不確定哪些條文通過、哪些遭到修正或否決。不過根據眾院中國問題特別委員會整理,這次法案有部分條款直接源自中國問題特別委員會台灣報告10點建議(policy recommendations on Taiwan) 以及主席蓋拉格(Mike Gallagher)提案。

(TEN FOR TAIWAN Policy Recommendations to Preserve PEACE and STABILITY in the Taiwan Strait部分內容)

其中包括支持美台加強軍事協調,包括演習、制定聯合作戰概念與戰術、技術、程序與其他安全措施,以協助台灣自我防衛需要;指示美國國防部長與國務卿遞交報告評估台灣所需國防物品、服務與培訓狀況,解決對台軍售積壓問題;加快對台灣提供不對稱防衛能力;深化美台軍事協調,要求國防部研究建立與台灣的聯合軍事規劃小組;強化美台軍事網路安全合作等。

共和黨籍眾議員帝芬尼(Tom Tiffany)要求禁止五角大廈花錢製作、採購或展示任何將台灣本島或外島不當劃為中國領土的地圖的提案,也獲得審議通過。

在眾議院通過後,參議院預計下週也將審議參院版本國防授權法案。

參眾議院軍委會完成各自版本的表決後,法案將分別送交兩院院會審議並表決通過。由於兩院版本不同,需透過協商取得最後版本,再交由兩院重新各自表決通過,才會遞交白宮由總統簽署生效。

正在華府訪問的台美國會議員聯誼會訪問團團長、民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示,在台灣兵役延長後,美方認知台灣有自我防衛決心,這段時間以來,也透過美國國民兵(National Guard)對台灣常備兵力進行訓練。

她指出,美國國防授權法案在授權美國國防部與相關部會時,更能與台灣目前現況契合,也提供台灣必要的防衛與強大的嚇阻力。能感受到美國國會議員在立法過程,很紮實且精準知道台灣現在需求的國防嚇阻能力,不論是硬體或軟體需求。

國民黨籍立法委員江啟臣表示,除了目前與美國國民兵的合作外,美國國會議員也十分關切對台軍售能如期交付,也關切台灣應該擁有那些武器設備,以及如何透過總統撥款權(PDA)取得,並在國防授權法案呈現,這反映美國國會議員在軍事安全議題對台灣的支持。

台美國會議員聯誼會訪問團此次拜訪34位美國聯邦參眾議員,也與美國國安會、國務院、國防部與美國在台協會(AIT)官員會晤。除了軍事、外交、經濟等議題,也談到即將到來的總統大選。

國民黨籍立法委員陳以信表示,這次與美國國會和行政部門的會務各種政策面向都有觸及,對於選舉部分美方傳達中立立場,不會有所偏袒,對兩岸如何維持和平穩定都有正面期待。

避免雙重課稅也是這次訪團的焦點之一,訪團拜會參院外委會時正好碰上外委會召開工作會議,並通過「台灣租稅協定法案」(Taiwan Tax Agreement Act)。

民進黨籍立法委員蔡適應表示,美國國會議員對於避免雙重課稅,增進彼此投資高度關切,也能感受到參院外委會議員確實把台灣議題放在心上。

來自新竹科學園區的國民黨籍立法委員鄭正鈐在與亞利桑那州參眾議員會晤時,特別提到台積電在亞利桑那州鳳凰城的投資,希望能在此基礎上繼續深化台美合作,也藉此反映台灣工程師在鳳凰城碰到的問題,希望議員能代為協助解決。

此外,假訊息也是台美國會議員意見交換的重點。民進黨籍立法委員何志偉表示,不論美國或是其他民主國家都面臨假訊息的問題,這次針對未來社群平台如何自律並擔起社會責任也進行許多討論。

