不滿習近平腐敗獨裁 網傳中國成都世大運將再爆「白紙革命」

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）因為反清零、封控等防疫措施，中國去年爆發「白紙革命」，是過去30多年來罕見的大規模抗議，當事過境遷，人們已逐漸淡忘之時，近日網上傳出「成都大運會白紙革命活動召集帖」，號召民眾於賽事期間快閃抗爭，向中共領導人習近平的腐敗獨裁宣洩不滿。

成都世大運原定2021年舉辦，受到新冠疫情影響，兩度延期後，將於7月28 日至8月8日在中國四川省成都市舉行，但此時民間似乎正在籌謀一場抗議活動。

網路媒體《光傳媒》11日在推特上發文指出，為了抗議習近平的倒行逆施、腐敗獨裁，我們將在成都大運會期間舉行快閃抗議活動，並列出了五點參與者如何保護自己的須知，提醒參與者務必注意個人安全，不要透露任何個人訊息和拍照等。

文章提到，這場活動沒有組織者，完全是原子化的抗議，習近平獨裁一天就抗議一天，並歡迎各個反習近平的團隊參加抗議，即使是中國共產黨黨員也支持。

在線下抗議的時候，請參與者使用「二次元」代替「習近平」，聊天的時候就說我也喜歡二次元，以避免被便衣警察發現。

文章最後稱，核酸已經被推翻了，現在目標就是獨裁者，習近平獨裁下，2023年7月28日成都將發生白紙革命，並附上GitHub連結，稱免翻牆就可以打開。