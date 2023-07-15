〈時評〉台灣韓粉與郭粉　願意含淚投票給侯友宜嗎？

國民黨換侯聲浪不斷，雖然中常會提案最後可能無法成案， 或是成案後被硬生生擋了下來，但即便如此， 國民黨的分裂已成事實，因為要期待「郭粉」或「韓粉」含涙投票， 恐怕都不是一件太容易的事情。

國民黨自從決定提名侯友宜參選總統後，已經快兩個月時間， 侯友宜的民調始終在低檔徘徊，一直排在第三名， 甚至落後給民眾黨主席柯文哲，藍營內部有不少焦慮感， 換侯的動作更是持續在私底下醞釀。

7月12日的中常會，原本已有中常委準備連署提案， 希望透過三階段重新整合出一位總統候選人， 雖然沒有明確寫上要換侯，其實就是希望讓侯友宜下來， 改換成鴻海創辦人郭台銘上場，雖然這個提案後來被暫時被勸退， 但挺郭的中常委揚言，預計在19日的中常會捲土重來。

不僅如此，除了挺郭的人士外， 國民黨立委鄭麗文也一直在鼓吹換下侯友宜， 只是她主張換上前高雄市長韓國瑜來參選， 而且這股聲音不斷在擴大。

侯友宜和韓國瑜日前同台， 但韓國瑜對於是否要力挺侯友宜沒有說出口， 韓粉也正密切觀察侯友宜和韓國瑜的態度， 即使侯友宜對韓國瑜表達歉意，可是，韓粉念茲在茲兩件事情。 第一，國民黨四年前在板橋舉行提名韓國瑜參選總統的造勢大會時， 侯友宜選擇缺席；第二， 由國民黨縣市首長擔任韓國瑜的地方競總主委， 唯獨侯友宜以市政優先為由，婉拒出任。

挺郭和挺韓的目的不同，但先決條件都是要先把侯友宜拉下來， 但國民黨主席朱立倫已強烈表達不可能換侯的決心， 這不僅是力保侯友宜，他也是擔心侯友宜一旦被換下來， 連帶自己黨主席位置都會有所不保，因此，以黨中央為首的勢力， 全力化解換侯的壓力。

雖然換侯的可能性很低，然而在整個提名和整合過程中， 早已埋下諸多裂縫，就算侯友宜最後披上藍袍參選， 包括屬於鐵桿深藍的韓粉，以及象徵知識藍的郭粉， 恐怕都不會含淚投票給侯友宜。