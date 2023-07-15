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〈時評〉台灣韓粉與郭粉　願意含淚投票給侯友宜嗎？

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2023/07/15 09:11
國民黨總統參選人侯友宜（前右）、鴻海創辦人郭台銘 （左2）7月12日晚間在台東出席全國正副議長聯誼會餐敘，是國民黨5月中提名揭曉後首度同...

國民黨總統參選人侯友宜（前右）、鴻海創辦人郭台銘 （左2）7月12日晚間在台東出席全國正副議長聯誼會餐敘，是國民黨5月中提名揭曉後首度同...

國民黨換侯聲浪不斷，雖然中常會提案最後可能無法成案，或是成案後被硬生生擋了下來，但即便如此，國民黨的分裂已成事實，因為要期待「郭粉」或「韓粉」含涙投票，恐怕都不是一件太容易的事情。

國民黨自從決定提名侯友宜參選總統後，已經快兩個月時間，侯友宜的民調始終在低檔徘徊，一直排在第三名，甚至落後給民眾黨主席柯文哲，藍營內部有不少焦慮感，換侯的動作更是持續在私底下醞釀。

7月12日的中常會，原本已有中常委準備連署提案，希望透過三階段重新整合出一位總統候選人，雖然沒有明確寫上要換侯，其實就是希望讓侯友宜下來，改換成鴻海創辦人郭台銘上場，雖然這個提案後來被暫時被勸退，但挺郭的中常委揚言，預計在19日的中常會捲土重來。

不僅如此，除了挺郭的人士外，國民黨立委鄭麗文也一直在鼓吹換下侯友宜，只是她主張換上前高雄市長韓國瑜來參選，而且這股聲音不斷在擴大。

侯友宜和韓國瑜日前同台，但韓國瑜對於是否要力挺侯友宜沒有說出口，韓粉也正密切觀察侯友宜和韓國瑜的態度，即使侯友宜對韓國瑜表達歉意，可是，韓粉念茲在茲兩件事情。第一，國民黨四年前在板橋舉行提名韓國瑜參選總統的造勢大會時，侯友宜選擇缺席；第二，由國民黨縣市首長擔任韓國瑜的地方競總主委，唯獨侯友宜以市政優先為由，婉拒出任。

挺郭和挺韓的目的不同，但先決條件都是要先把侯友宜拉下來，但國民黨主席朱立倫已強烈表達不可能換侯的決心，這不僅是力保侯友宜，他也是擔心侯友宜一旦被換下來，連帶自己黨主席位置都會有所不保，因此，以黨中央為首的勢力，全力化解換侯的壓力。

雖然換侯的可能性很低，然而在整個提名和整合過程中，早已埋下諸多裂縫，就算侯友宜最後披上藍袍參選，包括屬於鐵桿深藍的韓粉，以及象徵知識藍的郭粉，恐怕都不會含淚投票給侯友宜。
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