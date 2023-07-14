富邦產險「新世代電動車產業風險管理研討會」 各界專家齊聚

鑒於電動車產業大幅成長，為台灣企業帶來無限商機，富邦產險今( 14)日舉辦「新世代電動車產業風險管理研討會」，邀請SGS、 財團法人車輛研究測試中心、 國際再保險公司等業界專家分享電動車產業的趨勢與商機， 並從國際標準與實際案例，提出風險管理的因應策略。 本次線上研討會共吸引上百位汽車電子產業的研發與財務主管踴躍參 與。

富邦產險企業保險資深副總經理林國鈺表示， 去年因為俄烏戰爭及中國大陸疫情封控引發全球性通膨與供應鏈中斷 ，造成全球車市衰退，然因ESG概念盛行帶動電動車推廣風潮， 各國相繼推出針對電動車政策性補貼、廣設充電樁等基礎建設， 使得電動車逆勢成長一枝獨秀。 富邦產險也因應汽車供應鏈對保險的要求，特別推出「 汽車零配件綜合責任保險」，搭配國際再保公司的資源， 提供台灣企業一站購足的全球化服務。

本次研討會邀請SGS功能安全團隊經理張國樑講述未來汽車安全自 駕功能設計及法規要求。全球車輛產業正朝向電動化、 電子化以及智慧化方面發展，推升軟體開發、 網路安全以及可靠度驗證日趨重要，SGS集團亦透過持續整合汽車 、電子、通訊、可靠度試驗、功能安全及品質系統等各領域的資源， 協助台灣企業與全球供應鏈接軌。

財團法人車輛研究測試中心課長黃樑傑則分享全球車輛市場現況與電 動車發展趨勢，因應ESG與節能減碳的趨勢， 政府也持續推動碳盤查政策以協助車輛產業轉型， 而在車輛關鍵零件智慧化動向以及自駕車議題上， 則提到近年車輛智慧化之主軸以智慧座艙為主。

由於國際汽車意外事故及召回事件頻傳，美國Liberty保險集 團亞太區召回風險專家Joyce Cheng也分享多起案例，探討供應鏈如車廠、採購商、 零件製造商、原物料供應商之間的權利義務， 並提醒零件製造商在巨大商機的背後， 別忘記落實管理降低潛藏風險。

富邦產險強調，企業要順利達成經營目標， 除了需有遠見的經營計畫外，風險管理更是成敗與否的重要關鍵。 林國鈺建議， 企業應綜合考量自身的風險與國際大廠的買賣合約要求， 安排適合的「汽車零配件綜合責任保險」， 作為進軍國際的堅實後盾。