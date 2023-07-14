臺東縣政府率團參訪林口社宅　將效法運用社宅打造社福共融圈

臺東縣政府社會處長陳淑蘭13日率領縣府團隊及民間團體北上至林口社宅參訪，對於新北市運用林口社宅辦理各項社會福利方案，例如身障日照中心與小作所、公共托育中心、婦女增能三合一及銀髮據點等，幾乎融合兒少老婦障等服務對象，表示非常肯定。陳淑蘭說，新北經驗很值得學習，可提供臺東縣重新思考如何整合在地資源建立創新社福政策，以服務更多的縣民。
新北市社會局副局長吳淑芳和林口區長廖武輝等人，全天候陪同參訪團，一一觀摩訪視各據點，並由各單位簡報及討論交流，毫無保留的傾囊相授，令參訪團一行人相當感動。
新北市社會局副局長吳淑芳表示，侯友宜市長非常重視社會福利的整體發展，因此透過城鄉局、財政局整合場域資源或公益回饋空間，也感謝國家住都中心全力支持，新北市才能充分運用社會住宅辦理各項社會福利方案，造福各領域的福利人口和對象。
林口區長廖武輝表示，世大運選手村在2018年起轉型為只租不賣的社會住宅，吸引外地人口移入，公所和市府以私公協力與NGO合作，整合各種福利服務資源，建立在地更加嚴密的社會安全網絡。
勵馨基金會林口服務中心主任李玉華在簡報時表示，非常感謝新北社會局委託勵馨，利用住都中心和城鄉局提供的社宅做為婦女增能三合一服務，提供受暴婦女中長期住宿、子女照顧和職業重建等服務，勵馨也在社宅內開設「好好時光」咖啡館，給予受暴婦女最有力的經濟支持。
除了參訪林口社宅內設立的身障日照中心、小作所等，林口區長廖武輝並帶領參訪團到林口東南社區發展協會參訪，受到東勢里長李文基和長輩的歡迎。李文基表示，除了在據點辦理老人共餐外，也由志工送餐到獨老家裡並關懷。
臺東縣社會處長陳淑蘭表示，感謝新北分享寶貴經驗，臺東與新北一個農業大縣，一個工商發達，新北運用公共空間和資源，開創許多福利服務模式，值得借鏡。臺東在饒慶鈴縣長的推動下，未來也將打造更多的社會住宅以照顧年輕族群與有需求的家庭，共創幸福的生活環境。