臺東縣政府率團參訪林口社宅　將效法運用社宅打造社福共融圈

臺東縣政府社會處長陳淑蘭13日率領縣府團隊及民間團體北上至林 口社宅參訪，對於新北市運用林口社宅辦理各項社會福利方案， 例如身障日照中心與小作所、公共托育中心、 婦女增能三合一及銀髮據點等，幾乎融合兒少老婦障等服務對象， 表示非常肯定。陳淑蘭說，新北經驗很值得學習， 可提供臺東縣重新思考如何整合在地資源建立創新社福政策， 以服務更多的縣民。

新北市社會局副局長吳淑芳和林口區長廖武輝等人， 全天候陪同參訪團，一一觀摩訪視各據點， 並由各單位簡報及討論交流，毫無保留的傾囊相授， 令參訪團一行人相當感動。

新北市社會局副局長吳淑芳表示， 侯友宜市長非常重視社會福利的整體發展，因此透過城鄉局、 財政局整合場域資源或公益回饋空間， 也感謝國家住都中心全力支持， 新北市才能充分運用社會住宅辦理各項社會福利方案， 造福各領域的福利人口和對象。

林口區長廖武輝表示， 世大運選手村在2018年起轉型為只租不賣的社會住宅， 吸引外地人口移入，公所和市府以私公協力與NGO合作， 整合各種福利服務資源，建立在地更加嚴密的社會安全網絡。

勵馨基金會林口服務中心主任李玉華在簡報時表示， 非常感謝新北社會局委託勵馨， 利用住都中心和城鄉局提供的社宅做為婦女增能三合一服務， 提供受暴婦女中長期住宿、子女照顧和職業重建等服務， 勵馨也在社宅內開設「好好時光」咖啡館， 給予受暴婦女最有力的經濟支持。

除了參訪林口社宅內設立的身障日照中心、小作所等， 林口區長廖武輝並帶領參訪團到林口東南社區發展協會參訪， 受到東勢里長李文基和長輩的歡迎。李文基表示， 除了在據點辦理老人共餐外，也由志工送餐到獨老家裡並關懷。

臺東縣社會處長陳淑蘭表示，感謝新北分享寶貴經驗， 臺東與新北一個農業大縣，一個工商發達， 新北運用公共空間和資源，開創許多福利服務模式，值得借鏡。 臺東在饒慶鈴縣長的推動下， 未來也將打造更多的社會住宅以照顧年輕族群與有需求的家庭， 共創幸福的生活環境。