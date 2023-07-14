WHO將「阿斯巴甜」列入第2級可能致癌物 台灣食藥署曝低卡飲每日飲用上限

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）人工甜味劑阿斯巴甜（Aspartame）是否會致癌的問題一直存在爭議，世界衛生組織（WHO）的國際癌症研究機構（IARC）與食品添加物聯合專家委員會（JECFA）於今（14）日發布評估結果，將阿斯巴甜歸類到「第2B級可能致癌物」，但每人每日攝取容許量不變，為每公斤體重不得攝取超過40毫克。

美國食品藥物管理局自1974年起即認定阿斯巴甜的安全性，並於1996年批准用在食品添加的「通用甜味劑」，這些年來有一些研究顯示其在動物實驗中有致癌的風險，但多數學界認為這些研究的證據不足以證明阿斯巴甜的致癌性，尤其是在機轉相關的研究上仍未找到確切的致癌機制。

WHO的國際癌症研究機構（IARC）與食品添加物聯合專家委員會（JECFA）於今日正式將阿斯巴甜歸類到「第2B級可能致癌物」，對此，我國食品藥物管理署也做出最新說明。

副署長林金富說明，阿斯巴甜是一種低熱量高甜度的人工甜味劑，甜度是蔗糖的200倍，在我國食安法上是核准使用，常用於低卡汽水、優格和冰淇淋等。國際上食安法與我國大致上一致，但由於苯丙酮尿症患者無法正常代謝阿斯巴甜，因此有添加阿斯巴甜的產品於包裝須強制標示「苯酮尿症患者（Phenylketonurics）不宜使用」、「內含苯丙胺酸」等警語。

林金富進一步說明，國際癌症研究機構（IARC）表示阿斯巴甜人類致癌流行病學、動物實驗及致癌機轉證據都有限，因此評定其致癌性分類為「Group 2B」，屬於「可能為致癌因子」；而食品添加物聯合專家委員會（JECFA）則認為針對動物及人類實驗數據，不足以說明阿斯巴甜消化後具不良反應，無須改變先前訂定之每日容許攝取量（ADI），仍維持每日攝取容許量為40 毫克/每公斤體重。

林金富提醒，依照JECFA公布之資料，一罐瓶裝低卡飲料，大約含有200-300毫克的阿斯巴甜，以70公斤成人計算，大約喝9-14罐即超過規定攝取量。

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