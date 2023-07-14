賽車迷快來朝聖！大鵬灣國際賽道風光重啓 賽道駕訓中心新開幕

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合報導）備受台灣賽車界關注的國內首個經FIA認證G2等級的大鵬灣賽車場，在停擺三年後由尚騰汽車集團得標負責營運，並於今（14）日正式風光重新開幕，政商代表一同見證重啓後的首跑，尚騰執行長吳睿宏表示，期待台灣賽車運動更加蓬勃展開。

依據FIA規範，賽車場柏油場地共分級為6個等級（GRADE 1→1T→ 2 → 3 → 4 → 5），位於屏東大鵬灣國家風景區內的大鵬灣賽車場，是國內第一個經FIA認證G2等級的國際級賽車場，其跑道長度是一般場地的近三倍，賽車界已把大鵬灣認為是朝聖的目標。

原本BOT廠商在2019年主動中止契約後關閉3年多，全台僅剩台中的麗寶國際賽車場。尚騰汽車集團去（2022）年10月承租後，投入千萬整備，今日除了重啓眾所盼望的國際賽道，還有大鵬賽道駕訓中心也一併正式啓用。

尚騰汽車董事長高易誼今日接受聯合報訪問時表示 ：「 尚騰集團不只銷售許多品牌的汽車，今天更加入賽車場，推動賽車文化，更希望讓愛車的人可以在更安全的環境享受駕馭的樂趣」。



今日參與賽道首跑的貴賓，還有前屏東縣長潘孟安、立法委員莊瑞雄、立法委員雄蘇震清、尚鵬汽車董事長歐瑞雲、尚騰汽車董事長高易誼、勤益投資控股董事長顧立楷、宏佳騰動力科技董事長鍾杰霖、南六企業董事長黃清山、屏東縣大鵬灣觀光產業聯盟理事長許裕麟、加州賽車學校代表等貴賓。

位於南台灣的大鵬灣，擁有陸海空三度空間，包括遊艇港區等設施，是濱海休閒度假勝地。周遭有大鵬灣國際休閒特區、國立海洋生物博物館、人工濕地公園等。