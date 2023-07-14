幼遇幸福╳共好世代 六大社群課程發表提升幼兒園教學品質

新北市7月13、14日兩天在光復國小辦理「 幼遇幸福╳共好世代」教育論壇，共有63個社群，200位教保服 務人員參加，並持續鼓勵幼兒園發展特色課程，以自主學習方式， 鼓勵教保服務人員依照各園特色擇定主題辦理社群， 教育局歐人豪副局長出席時表示，本次採論壇模式， 能體現新北市多元教育生態與專業能量， 提升教學績優與教師專業形象。

社群發表共有六大主題，「看見寶貝的亮點-學前融合社群」、「 發現美‧生活的感動-美感基地社群」、「語遊多元世界-英語融入 教保活動社群」、「玩出邏輯思考力-學前程式教育社群」、「 最棒的課程-探究式園本課程」、「共好的學習-教保服務人員專業 發展社群」，透過學者專家、 幼兒園現場教保服務人員說明社群運作的元素以及如何納入各種主題 的方式，並由幼兒園分享組成社群的過程， 建立共同成長的氛圍與力量。

金美國小附幼主任郭惠娟說到， 金美附幼長期參與美感教育社群以及探究式園本課程， 發現偏鄉都是發展自然生態的課程，但是聽到都會學校做法時， 更可以瞭解各校及各區域的差異，主題脈絡的不同， 可以藉由彼此的對話，深入瞭解課程設計的問題。

而中和國小附幼主任周芷昀則表示， 中和國小附幼全部班級都參與英語融入課程， 雖然老師們很辛苦共備課程， 學校透過每月教案討論及社群課程研討， 解決教師們不知道什麼時候教、怎麼教的疑惑。 回到幼兒園實作後也能跟教授討論， 生活化的融入式英語教學讓幼兒更能從不同語言中， 學習到國際教育的精神。

另外，中信國小林佳旻主任參與探究式主題課程社群， 透過社群運作一起備課的歷程，教學模式從單打獨鬥， 慢慢轉變為互相包容、互相肯定的合作模式，而且結合全校的願景， 知道主題目標，不會常常為了思考主題而煩惱，更有安心感。

教育局表示，期望透過教保服務人員組織學習社群， 促進教保服務人員協作共學，進而發展幼兒園之間的共學交流， 使學前教育品質不斷提升。新北市也將持續辦理「學前融合社群」、 美感基地社群」、「英語融入教保活動社群」、「 學前程式教育社群」、「探究式園本課程」、「 教保服務人員專業發展社群」， 讓各校教保服務人員透過各項專業自主的支持， 因時因地發展出多元且符合學生需求的課程， 期盼幼兒在老師專業引導下多元發展。