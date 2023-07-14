八里「黃金筍」正著時　竹筍達人教你在家做出黃金盛宴

今年度八里區筍農培育出優質安全的綠竹筍， 於全國及市級綠竹筍評鑑競賽榮獲佳績，今日（14） 八里區農會舉辦「第23屆黃金筍評鑑比賽頒獎典禮」， 新北市農業局諶錫輝副局長也出席勉勵今年參賽獲獎的優秀筍農。

新北為全國最大綠竹筍產區，栽培面積約2,300公頃， 年產量達1萬2,757噸，這幾年在農會及農友的努力下， 產量及產值逐年提升，可說是新北最重要的綠金產業。 八里是新北綠竹筍的主要產區之一，八里綠竹筍生產於該區沿海等砂 壤土中，加上東北季風帶來的鹽份，所以品質特別細嫩甜美， 吃來有細嫩水梨般之口感。綠竹筍「筍尖」未出土轉綠前， 色澤有如黃金般鮮黃亮麗，故有八里「黃金筍」美名。 黃金筍採收後因呼吸作用旺盛，容易產生老化現象， 因此農會透過預冷處理，推出黃金鮮筍及經殺青後包裝的黃金涼筍， 現在正是黃金筍的盛產期，品質相當優良，想購買好筍的民眾， 歡迎洽詢八里區農會供銷部。

今年全國評鑑有機組季軍李祥溪，傳承家業栽植綠竹筍至第3代， 現已有60多年之經驗，在種植上以改良無菌之竹苗為主， 藉著更新竹苗以提高產量，想購買其用心栽植的綠竹筍， 可透過臉書粉絲專業「阿智仔農園」及露天「八里綠竹筍阿智仔」 選購。

李祥溪也分享家傳筍餐好味道－「清炒筍絲」，新鮮綠竹筍洗淨， 剝去外側竹籜，削去老纖維，將新鮮筍肉切片後切絲， 筍絲加入冷水中，加鹽並燒開，川燙5分鐘後，以冷水沖涼， 熱鍋後加入蒜頭爆香，翻炒5分鐘，加入適量熱水悶煮5分鐘， 起鍋前在撒上香油。這是在家裡就可完成家常的台灣味， 也歡迎大家趁著八里「黃金筍」正著時， 在家打造夏季限定的黃金盛宴。

新北市農業局表示，市府以「新北健康三寶」推廣綠竹筍產業， 輔導各產區筍農積極參加區級、 市級及全國優質安全綠竹筍評鑑屢獲佳績，每到夏天， 臺灣家戶餐桌都少不了綠竹筍這道食材， 邀請大家趁著產季一起品嚐健康美味的夏季綠寶石！ 另外，農業局也整合許多線上平台包括各產區農會， 提供民眾線上選購，相關購買資訊，可至農業局網站查詢或逕洽各農會供銷部詢問。