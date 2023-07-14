中華電信美國上市20週年　董事長郭水義率團前往紐約證交所敲鐘慶祝

為慶祝中華電信在美國紐約證交所掛牌(ADR)上市20週年， 中華電信董事長郭水義將率隊前往紐約， 並邀請20年前中華電信於美國上市時主持敲鐘儀式的前中華電信董 事長暨前交通部長賀陳旦，一起於美國時間7月18日下午， 再次於紐約證交所進行敲鐘慶祝儀式。 包括當年辦理ADR的承銷券商Goldman Sachs、律師事務所Simpson Thacher & Bartlett LLP、中華電信存託憑證保管銀行JP Morgan與國際重要資通訊公司及台灣金融業者等貴賓， 都將親臨現場，共同慶祝中華電信民營化工程重大的關鍵里程碑！

2003年7月中華電信成功至美國發行存託憑證(ADR)， 成為臺灣首家前身為國營事業而躋身全球最大國際資本市場的企業。 過程中，公司團隊協力克服重重難關，將國營事業體質進行轉型， 向國際投資人釋疑，並通過國際投資人專業檢視， 成功完成海外釋股，加速了公司民營化的腳步， 讓中華電信能更具競爭力，無懼電信自由化後的國內市場競爭。

過去20年，中華電信持續以台灣電信龍頭企業， 在國際資本市場為股東創造價值，除了協助台商全球佈局外， 也與其他電信業者廣泛進行策略及資本合作，成功開拓美洲、東亞、 東南亞等國際市場。

暌違20年，中華電信董事長郭水義率團前往紐約敲鐘， 接櫫中華團隊將以客戶整體資產、科技平台資產、 基礎網路四大資產及優質人才資產為基礎，賦能個人及家庭客戶、 政府及企業客戶、國際客戶及策略夥伴持續創新，為客戶、 策略夥伴、股東以及員工創造價值，為中華電信的新使命。 並以四大價值觀「誠信為本、客戶信賴、創新創價、承諾當責」 為共同基礎，打造中華電信的三大願景：成為「 以永續發展為基礎的國際標竿企業」、「 數位生態系統賦能者的領導品牌」、「 遠遠超越兆元市值的頂尖科技企業集團」。

郭董事長率隊於紐約證券交易所敲鐘的同時， 中華電信亦將同步於台北舉行「中華電信美國上市20週年研討會」 ，由總經理林昭陽主持， 除了邀請20年前參與美國上市的中華電信前董事長呂學錦進行專題 演講外， 也邀請到20年前協助中華電信美國上市的前高盛承銷團隊要角-- 宋學仁先生及余佩佩女士， 及熟悉國際資本市場與企業經營的前中鋼董事長王鍾渝先生， 進行精彩的對談，分享他們當年的經驗與智慧， 有助於中華電信持續傳承勇於接受挑戰、使命必達的精神。