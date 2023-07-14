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累≠打呼 睡眠呼吸中止症增心肌梗塞、腦中風風險　好發於4類族群

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/14 17:20
郭哲麟提醒，長期罹患睡眠呼吸中止症除了有嗜睡、情緒管控不佳、記憶力與專注力衰退等影響外，因慢性缺氧會使血管病變，間接提升心肌梗塞、腦中風與...

郭哲麟提醒，長期罹患睡眠呼吸中止症除了有嗜睡、情緒管控不佳、記憶力與專注力衰退等影響外，因慢性缺氧會使血管病變，間接提升心肌梗塞、腦中風與...

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）睡覺打呼、鼾聲如雷是因為白天工作太累？但如果常常打呼到一半突然沒聲音，好幾秒後呼聲才又繼續或是被嗆醒，就要小心可能是罹患阻塞性睡眠呼吸中止症。恩主公醫院耳鼻喉科醫師郭哲麟表示，這類患者即使睡很久仍會覺得睡不飽、白天容易嗜睡，長期可能增加中風機率。

睡眠呼吸中止症的定義是在睡眠中每小時有5次以上呼吸中止，且每次中止時間超過10秒，最常見的是阻塞性睡眠呼吸中止症，患者可能因頸圍過粗、咽喉肌肉退化、臉或鼻部構造異常等原因造成上呼吸道狹窄甚至阻塞，導致睡眠時呼吸短暫中止後缺氧、睡眠中斷，其好發於男性、肥胖者、年長者及先天性臉部構造變異或下巴後縮者。

郭哲麟表示，首要治療阻塞性睡眠呼吸中止症的方式是在睡眠時配戴呼吸器，呼吸器又分為兩種，陽壓呼吸器是利用氣流支撐上呼吸道避免塌陷，但需要患者長期配合在睡眠時配戴；沒有鼻塞的患者可以選擇負壓呼吸器，其原理是利用負壓吸住、固定口腔和咽喉組織，避免舌頭往後阻塞呼吸道，嘴巴需要閉緊才有治療效果。

至於輕、中度的患者，也可至牙科諮詢、製作止鼾牙套，睡眠時使用可以改變咬合，使下頜與舌頭往前位移，防止舌根阻塞呼吸道。睡眠配戴器具之餘，再針對病因做其他治療，像是使用鼻噴劑讓鼻部暢通、減重降低頸部脂肪的擠壓、側睡避免舌頭往後倒造成呼吸道阻塞、做口咽肌肉訓練讓肌肉有張力和彈性支撐咽喉空間等。

但若以上治療方式效果不佳，才會考慮手術治療。手術治療是將鼻腔與咽喉增生或異常的組織切除或矯正，增加上呼吸道的空間，例如鼻中膈彎曲、肥厚性鼻炎、扁桃腺肥大或舌根肥厚等。下巴後縮等顏面骨變異問題也可與口腔外科討論是否進行正顎手術，除了美觀上的考量，也能增加內側呼吸道的空間，達到治療呼吸中止症的效果。

郭哲麟呼籲，長期罹患睡眠呼吸中止症除了會影響白天的精神狀況，造成嗜睡、情緒管控不佳、記憶力與專注力衰退等影響外，因慢性缺氧會使血管病變，間接提升心肌梗塞、腦中風與失智症的風險，平常常見的「三高」也會因為患者有睡眠呼吸中止症更難治療，男性則可能會造成陽痿或是性功能低下。

因此建議睡覺時常「嗆醒」、頻繁夜尿、不正常打鼾或鼾聲如雷的民眾可以到醫院進行睡眠檢查，及早與醫師討論並治療，避免症狀日漸嚴重，影響到生活品質。
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打呼
鼾聲如雷
睡眠障礙

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更新時間 : 2023-07-14 20:00 GMT+08:00

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