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南韓超人氣大貓熊「福寶」當姊姊了　媽媽「愛寶」順產雙胞胎　影片2天內破200萬點閱

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/14 17:08
旅韓大熊貓「愛寶」於7日產下雙胞胎（圖／截自IG@witheverland）

旅韓大熊貓「愛寶」於7日產下雙胞胎（圖／截自IG@witheverland）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）旅韓大貓熊「愛寶」及「樂寶」在生下「福寶」後，時隔三年再度順利得子，喜得雙胞胎，愛寶樂園也上傳了數隻愛寶生產影片，在短短時間就破了百萬點閱。

影片可見在愛寶生產的過程中，飼育員全程都在一旁照顧著她，不斷地餵她葡萄糖水補充水分、清理環境、為她加油打氣，經過了一個晚上終於順利生產結束，姊姊體重為180公克，妹妹140公克。

愛寶順利生產的消息在隔日佔據了南韓各大新聞排行榜，YouTube影片也達到了數百萬人次點閱，雙胞胎目前正受到專業團隊的細心照料，取名將由愛寶樂園選出幾個名字後，讓網友於網路上票選，票選後交由中國確認是否有同名的大貓熊。

貓熊寶寶一般會在出生後約第45天睜眼，約4個月時開始會用四肢爬行，愛寶樂園也將會在日後評估讓這兩隻雙胞胎公開亮相的適當時程。

愛寶及樂寶分別於2013年7月及2012年7月出生，並且於2016年3月抵達韓國，展開15年的韓國生活，並且在2020年7月20日產下女兒「福寶」，愛寶樂園也為此找來兩名專業飼育員，粉絲稱他們為「爺爺」。

爺爺們細心照料著「寶家族」們，與福寶互動十分有愛又有趣，還時常以竹子製作一些如吉他、貓熊、眼鏡、手機等造型的玩具讓福寶邊吃邊玩，冬天時會為她堆雪人，生日時也會為她慶祝，這隻世界上最幸福的熊貓及她的兩位爺爺因此紅遍了南韓國內外。

根據中國租借大熊貓的規定，在海外出生的大熊貓必須在４年內回中國，尋找另一半，因此即將滿３歲的福寶，很快地也將被送回中國，讓粉絲都十分地不捨，一名飼育員在劉在石的訪談節目「You Quiz On The Block」中也不捨地落淚說道，能與福寶相遇是他擔任飼育員的日子內最幸福的事。

然而，就在福寶即將被送回中國之際，媽媽愛寶又再次懷孕，並在7日生下了一對雙胞胎，讓飼育員及所有粉絲都十分興奮。
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