好萊塢編劇、演員雙罷工　待遇、AI隱憂成抗爭焦點

(台灣英文新聞/張雅鈞 綜合外電報導)好萊塢正面臨逾60年來最大罷工潮,約16萬名演員加入編劇罷工的行列,於當地時間13日午夜在洛杉磯停工,這將導致大部分美國電影與電視製作停擺。

為爭取提高工資及工作條件,美國編劇工會自5月2日起持續罷工,美國演員工會(SAG)於13日午夜加入抗爭行列。這是美國編劇工會及美國演員工會自1960年首次同時進行罷工後,時隔63年再度聯手。當時美國演員工會由雷根(Ronald Reagan)領導,雷根在從政並成為美國總統前就已加入工會。上一次美國演員工會罷工則是在1980年。

BBC報導,美國演員工會要求串流巨頭同意更公平的分潤及提升工作條件,並希望保護演員不被AI取代,其數位肖像權不會未同意遭竄用。

在罷工期間,演員將不能出演電影,也不能宣傳以拍攝的作品,也因此近期許多電影提前舉辦首映會。13日晚間,克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)執導的電影「奧本海默」(Oppenheimer)在英國倫敦舉行首映會,主演席尼墨菲(Cillian Murphy)、麥特戴蒙(Matt Damon)、艾蜜莉布朗(Emily Blunt)等人儘管出席,但未參與電影首映。諾蘭向觀眾表示,演員「去寫抗議標語了」,並表態支持這場罷工抗爭。

《絕命律師》(Better Call Saul)主演奧登科克(Bob Odenkirk)、《欲望都市》(Sex and the City)的尼克松(Cynthia Nixon)以及好萊塢資深演員潔美李寇蒂斯 (Jamie Lee Curtis)都在推特上聲援罷工。

Holy Cow. Go Fran Go! This was a powerful statement. I stand with Fran and everyone in SAG and WGA in this extended moment...onwards https://t.co/1TO5xqkF4l

The @sagaftra strike has at last arrived. I am proud to be standing tall with the @WGAWest and @WGAEast as actors and writers together demand a fair share of the record-breaking profits the studios have been reaping from our labor for far too long.

We will win this!