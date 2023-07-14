好萊塢編劇、演員雙罷工　待遇、AI隱憂成抗爭焦點

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）好萊塢正面臨逾60年來最大罷工潮，約16萬名演員加入編劇罷工的行列，於當地時間13日午夜在洛杉磯停工，這將導致大部分美國電影與電視製作停擺。

為爭取提高工資及工作條件，美國編劇工會自5月2日起持續罷工，美國演員工會（SAG）於13日午夜加入抗爭行列。這是美國編劇工會及美國演員工會自1960年首次同時進行罷工後，時隔63年再度聯手。當時美國演員工會由雷根（Ronald Reagan）領導，雷根在從政並成為美國總統前就已加入工會。上一次美國演員工會罷工則是在1980年。

BBC報導，美國演員工會要求串流巨頭同意更公平的分潤及提升工作條件，並希望保護演員不被AI取代，其數位肖像權不會未同意遭竄用。

在罷工期間，演員將不能出演電影，也不能宣傳以拍攝的作品，也因此近期許多電影提前舉辦首映會。13日晚間，克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）執導的電影「奧本海默」（Oppenheimer）在英國倫敦舉行首映會，主演席尼墨菲（Cillian Murphy）、麥特戴蒙（Matt Damon）、艾蜜莉布朗（Emily Blunt）等人儘管出席，但未參與電影首映。諾蘭向觀眾表示，演員「去寫抗議標語了」，並表態支持這場罷工抗爭。

《絕命律師》（Better Call Saul）主演奧登科克（Bob Odenkirk）、《欲望都市》（Sex and the City）的尼克松（Cynthia Nixon）以及好萊塢資深演員潔美李寇蒂斯 （Jamie Lee Curtis）都在推特上聲援罷工。

Holy Cow. Go Fran Go! This was a powerful statement. I stand with Fran and everyone in SAG and WGA in this extended moment...onwards https://t.co/1TO5xqkF4l — Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) July 13, 2023

The @sagaftra strike has at last arrived. I am proud to be standing tall with the @WGAWest and @WGAEast as actors and writers together demand a fair share of the record-breaking profits the studios have been reaping from our labor for far too long.

We will win this! — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) July 13, 2023

抗議活動將於當地時間14日上午在Netflix加州總部外開始，隨後轉移到派拉蒙（Paramount）、華納兄弟（Warner Bros）以及迪士尼（Disney）。

為解決人們對AI使用的擔憂，這些製片龍頭提出所謂的「開創性建議」，該建議將保護演員的數位肖像，並在表演中使用數位複製品或進行改動時徵求演員的同意。但美國演員工會拒絕了電影電視製作人聯盟（AMPTP）的提議。

美國演員工會的全國執行董事兼首席談判代表克拉布特里-愛爾蘭（Duncan Crabtree-Ireland）表示，這是不可接受的。他指出，「他們（製片方）建議，我們的背景表演者應當能夠被掃瞄，獲得一天的報酬，他們的公司應該擁有他們的形象跟肖像的掃描檔，並應該能夠永遠使用，」「如果你認為這是一個突破性的建議，我建議你再思考一下。」

罷工影響有多大？

對於正在製作中的電影來說，罷工意味著大部分的工作都將無法進行。即使在已完成拍攝的情形下，演員無法進行補拍，或參與電影製作過程中的重要環節。正在拍攝的電視劇基本上也將停拍，但在某些情形下，演員與製片人可以達成附帶協議，繼續進行拍攝。好萊塢頂級明星則將無法出席宣傳活動，包括艾美獎及動漫展在內的活動也可能改期或縮減。

電影電視製作人聯盟表示，罷工肯定不是他們希望看到的結果，「因為電影公司營運離不開為我們電視節目及電影帶來生命力的表演者。」該聯盟在聲明中更直指，「令人遺憾的是，工會選擇了一條將導致成千上萬依賴於該行業的人們陷入經濟困境的道路。」