台北遠東香格里拉遠東Café自助餐廳 夏季水果狂歡節 果真開胃

炎炎夏日如何開胃增食慾？台北遠東香格里拉人氣自助餐廳遠東Café果然有一套！即日起至8月31日推出「夏季水果狂歡節」，主廚團隊將新鮮水果創意融入各國料理中，從西式烤鳳梨佐手撕燒烤豬肉、慢烤紐西蘭牛舌佐青蘋果、慢烤煙燻肋排佐鳳梨、台式紅燒牛肉麵佐龍眼，到日式鮭魚和鮭魚卵佐芒果莎莎醬手捲，還有以熱帶水果變化的南洋風味甜點、芒果雪花冰，甚至端上多種創意炭烤水果，將地獄廚神喜歡的烤香料西瓜復刻上桌，超乎想像的絕妙好滋味，果真讓人胃口大開、暢快吃到飽！自助式午餐、晚餐每位1,580元起。

「夏季水果狂歡節」主廚推薦菜色

西式傳統炭烤料理 美味升級不膩口

傳統美式炭烤料理總是較為濃郁油膩，這道「烤鳳梨手佐手撕烤豬肉」是師傅利用新鮮鳳梨入菜解膩並賦予特殊風味，將上等五花肉加入香料醃漬2天入味後，再放入烤箱以低溫方式烘烤，使其保有鮮美的肉汁，經過烹製後的豬肉已軟嫩成絲，拌入特製烤肉醬及鳳梨丁，再放進事先挖空果肉的鳳梨進行二次低溫烘烤，鳳梨香氣完美融入肉絲裡，最後盛出夾在烤熱的大亨堡麵包中一起享用，可依個人喜好再加上番茄醬或黃芥末醬，鹹香味美讓人忍不住一口接一口。

另一道不容錯過的「慢烤煙燻肋排佐鳳梨」，將整片肋排抹上煙燻香料及主廚特製烤肉醬後醃漬數天，不同於手撕烤豬肉的手法，烘烤溫度相對偏高，以高溫所住肉汁，烤出酥脆的外層，同時保有迷人的鮮美油脂，淋上特製烤肉沾醬及鳳梨丁，酸甜有韻，教人吮指回味。

而「慢烤紐西蘭牛舌佐青蘋果和洋蔥」有別坊間燒肉店的牛舌搭配鹽蔥，主廚團隊選用上等牛舌，切成厚薄適中的牛舌經碳烤過後，保有肉汁及嚼勁，再以青蘋果丁搭配洋蔥碎，加入一點點Tabasco、橄欖油和香菜，青蘋果較紅蘋果更顯清脆清甜，帶點微酸的滋味爽口又解膩！

不僅將水果入菜，主廚團隊還因應這次的主題大玩創意，把各式水果當主角，製成令人眼睛為之一亮的「烤水果」，例如「烤葡萄柚」是將葡萄柚切半，在炭烤爐上烘烤果肉並鋪上一層砂糖將其烤至焦黃，焦糖不僅讓葡萄柚少了苦味，還增添焦糖香氣；其他還有「焦糖烤鳳梨」、「烤蘋果」，和最特別的「烤香料西瓜」。烤西瓜聽起來像是一道奇特的暗黑料理，外型視覺上甚至讓人有烤牛排的錯覺，師傅將紅西瓜去皮切成大塊，外層抹上鹽、糖水及香料粉後醃漬，再將其放入火爐中碳烤，濃縮了西瓜的甜度，另增添木炭香，這道料理也是地獄神廚戈登·拉姆齊(Gordon Ramsay)喜歡的創意料理之一。

台式牛肉麵新風味 絕妙口感增添層次

現點現做的麵點餐檯這次創意端出「台灣紅燒牛肉麵佐龍眼」，以鮮蔬熬煮的牛骨高湯將美國牛腩燉至軟嫩，帶出食材的自然鮮美，濃郁牛肉湯搭配新鮮龍眼果肉，不僅增加口感，湯頭更顯甘美。師傅選用麵香十足且Q彈的寬麵條，口感紮實有勁，一口麵一口湯一口肉一口龍眼，人間美味大滿足！

香宮招牌菜復刻呈現 鐵板料理更顯鮮美

此次鐵板餐檯必點的「芒果及百香果鐵板蝦」，靈感來自香宮粵菜餐廳主廚廖晉輝的招牌料理-金箔百香果香芒脆蝦球，選用口感一流的大蝦並用橄欖油煎熟，撒上海鹽及胡椒提味，最後在上方擠上主廚用新鮮芒果製成的芒果醬、檸汁、美乃滋和煉乳所調成的醬汁，甘甜鮮美，再加上新鮮百香果肉，香氣更加迷人！

精緻日式料理美學 鋪陳夏日海味風情

日式餐檯也多了果香，鮭魚控絕對不容錯過的「鮭魚和鮭魚卵芒果莎莎醬手卷」，特製芒果莎莎醬以紅洋蔥、香菜、黃紅甜椒及檸檬汁調製，搭配油脂豐富的鮭魚丁及晶瑩剔透的鮭魚卵，開胃又滿足！經典的日式加州捲則是將飽滿Q彈的壽司米中包入酪梨、玉子燒、小黃瓜、蟹肉棒及乾瓢提升風味，以新鮮鰻魚片及芒果片包裹其外，製成層次豐富的「芒果鰻魚加州捲」，創意搭配的鹹鮮甜美風味，絕對驚豔味蕾！

甜蜜滋味 來一場南洋夏之旅

烤餅是印度常見的主食之一，在種類繁多的烤餅中，饢餅(Naan)屬台灣最常見的印度烤餅，遠東Cafe印度主廚拉克什(Rakesh Semal)在亞洲餐檯料理區推出「香蕉巧克力饢餅」，主廚將外皮烤得酥酥脆脆，又保有一點鬆厚柔軟的口感，加上香蕉塊及濃郁巧克力醬，灑上一點迷你棉花糖，甜甜的香蕉巧克力與麵皮越嚼越香，美好滋味在口中漾開滿滿幸福感！除此之外，來自泰籍行政主廚陳帝昕(Thitisorn Amatasin)以及德籍甜點行政主廚法蘭克 (Frank Braun)也一起發想出多款泰式風情甜點，包含椰奶西米露、芒果起司蛋糕、源自印度的甜點芒果拉西、芒果奶凍捲和椰香奶酪佐珍珠等，還有「芒果椰漿糯米飯」，將椰奶、蔗糖、斑斕葉和少許鹽吧調和，香甜Q彈的泰國糯米搭上香濃椰漿，配上果香馥郁的新鮮芒果，濃郁綿密，給人秒飛泰國的錯覺，直呼「泰」美味了！身在水果王國的台灣，夏天當然少不了冰冰甜甜的剉冰，點心餐檯同步推出夏季限定「芒果雪花冰」，師傅現點現刨，加上新鮮芒果，用一碗幸福滿滿的雪花冰，為這場夏季水果狂歡節畫下甜美的句點。