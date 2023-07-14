台灣首枚自製氣象衛星「獵風者」號　今運往法屬圭亞那、預計9月升空

（台灣英文新聞/科技組 綜合報導）台灣首枚自製氣象衛星「獵風者」預計9月升空、今天（14日)正式起運，總統蔡英文表示，獵風者8成以上關鍵元件由台灣研發製造，證明以台灣半導體精密製造優勢，絕對有能力進軍全球太空產業，衛星未來收集的資料，將對全球氣象觀測、預報有所貢獻。

獵風者衛星（TRITON）今天自國家太空中心起運往法屬圭亞那，預計9月自圭亞那太空中心搭乘亞利安公司（Arianespace）的Vega火箭升空；總統蔡英文、行政院長陳建仁、國科會主委吳政忠、國家太空中心主任吳宗信等人今天都出席起運典禮，見證「台灣製造」將「飛向太空」的重要里程碑。

蔡總統出席致詞時指出，獵風者歷經眾人近十年心血，無數次測試，好不容易準備進入發射升空的關鍵階段，相信與會者與她一樣，滿是興奮、激動、感動之情，一同見證台灣太空發展史上的重要里程碑。

台灣首枚自製氣象衛星「獵風者」起運典禮14日在國家太空中心舉行，總統蔡英文（中）、行政院長陳建仁（右4）、總統府秘書長林佳龍（左3）、國科會主委吳政忠（左4）、新竹市長高虹安（左2）、民進黨立委柯建銘（右3）、蘇巧慧（右2）等人出席。中央社

台灣首枚自製氣象衛星「獵風者」預計9月升空，14日從國家太空中心正式起運，運往法屬圭亞那。中央社

蔡總統表示，在各界支持以及國科會全力投入下，相信獵風者計畫是個起點，台灣會愈做愈好，成為國際間主要的衛星科技國家，而TRITON是個很響亮的名字，來自古希臘神話中的海之信使，擁有駕馭風浪能力，象徵這顆氣象衛星被賦予的使命。

蔡總統指出，未來獵風者從中南美洲法屬圭亞那太空中心發射升空後，將執行海面風速觀測任務，收集中低緯度區海面風速資料，為人們更精準地掌握劇烈天氣在海面上生成初期的數據，這對全球氣象觀測預報將是重大突破、也將對全世界有所貢獻。

蔡總統說，令眾人引以為傲的是，獵風者衛星從構想、設計到製作，是土生土長的台灣製造，「這顆衛星有8成以上的關鍵元件，都是由台灣研發製造」，超過20家國內研發單位、廠商共同參與，它搭載的全球導航衛星系統反射訊號接收儀（GNSS-R），也是由台灣自行研發。

蔡總統表示，獵風者衛星證明，以台灣半導體精密製造的優勢，絕對有能力進軍全球太空產業。

台灣首枚自製氣象衛星「獵風者」起運典禮14日上午在國家太空中心舉行，總統蔡英文（右1）、國科會主委吳政忠（右2）與新竹市長高虹安（左1）等人出席。中央社

蔡總統指出，近年來，政府不斷努力為太空產業發展，打造良好環境和體質， 包括核定第3期國家太空科技發展長程計畫、10年投入新台幣251億元，頒布「太空發展法」，以及將國家太空中心升格為行政法人，在法律、預算、組織各層面，政府給予最大支持。

蔡總統表示，今天起運的獵風者衛星，是台灣進軍國際太空產業的關鍵一大步，感謝所有相關人員的辛苦付出，在研發製造過程，一顆螺絲都不敢大意，面對許多現實困難的挑戰，也不言放棄，「讓我們可以光榮地向世界說，獵風者衛星來自台灣」。

蔡總統說，獵風者衛星代表台灣海之信使，也承載台灣發展太空產業、參與太空時代的決心，更代表「台灣製造」不僅能站上國際，也飛向太空，祝福獵風者衛星成功發射升空。

獵風者衛星今天起運前往桃園國際機場，預計7月17日運抵法屬圭亞那，隨後進入圭亞那太空中心進行整備，進行燃料填充、與火箭對接等工作，並於9月搭乘亞利安公司的Vega型火箭升空，進入550公里至650公里的低地球軌道，展開全球衛星導航系統反射訊號接收的任務。

行政院長陳建仁(上圖, 中央社)致詞時表示，獵風者衛星的酬載儀器，是學研界共同研發的心血結晶，衛星本體更由超過20家廠商共同合作，打造過程帶領國內相關產業跨入太空領域，意義非凡。

陳建仁指出，獵風者衛星台灣自製率達到約83%，事實上，世界上大多是35%就可稱自製衛星，顯見台灣國家太空中心團隊實在很了不起。

國科會主委吳政忠則表示，太空科技發展快速、太空經濟已成形，並帶動台灣太空產業鏈，其中在地面設備部分，2020年至2025年相關產值預估可增加新台幣800億元，總產值將可達到3000億元。

吳政忠（上圖, 中央社) 指出，以2022年來說，成長幅度更超過20%，大幅優於全球市場幅度0.3%；國家太空中心今年改制為行政法人，除原先的研發任務，更肩負產業推動與人才培育使命，國科會將持續在府院支持下，與國家太空中心從不同層面推動產業升級。

國家太空中心主任吳宗信表示，期待獵風者每天提供近7萬筆數據，強化科學研究、氣象預測的資料量，與福衛七號並肩作戰，讓台灣成為國際關鍵氣象資料輸出國。

吳宗信表示，獵風者跟福衛五號的關鍵元件相比，重量更輕、體積更小、效能更佳，這要感謝台灣強大的產業跟公部門、學界齊心協力合作，而獵風者被稱為新時代氣象衛星，因為主要的酬載「全球導航衛星系統反射訊號接收儀」（GNSS-R） 資料應用是過去10年才出現的科學研究。

吳宗信(下圖, 中央社)強調，獵風者可以在劇烈天氣、比如颱風生成初期，就得以進行觀測，以提早知道會不會發生，進而強化科學研究跟氣象預測的資料量，同時會增加預測品質，守護台灣寶貴家園。

他表示，深深地期待，現在台美合作的福衛七號、總共有6顆氣象衛星，再加上即將升空的獵風者，能讓台灣在未來成為國際上非常重要的氣象資料輸出國。

獵風者衛星計畫2014年啟動，歷經8年多努力，終於走到起運重要關卡，吳宗信感性地說，從設計、製造，進入測試，「就像在扶養一個孩子」，從嬰兒被父母拉拔長大，雖然經過很多挑戰，但幸好有很多親戚朋友幫助，今天孩子要去「外地」讀書，縱然不捨，但仍滿懷期待，希望獵風者可以替全世界氣象、科學界作出重要貢獻，帶來價值。

國家太空中心TASA 7月10日在臉書po文指出，太空中心自製衛星「獵風者」6 月中旬通過「衛星運送前審查」（Pre-Shipment Review, PSR），確認衛星狀態、運輸計畫、發射場作業皆已準備妥當。7/14 起運至法屬圭亞那。

獵風者升空後，訊號蒐集範圍會先集中在太平洋、大西洋、印度洋低緯度帶。​

海面風場資訊是目前相當缺乏的氣象資料。擔任此次PSR審查委員的中央氣象局副局長程家平表示，獵風者衛星可以補充劇烈天氣生成初期，海面上的相關數據，對氣象觀測相當有幫助。​

以獵風者搭配地面雷達的高解析度沿海風場資訊，可應用於颱風路徑、強降雨預測，也可進行海氣交互作用等研究。它不僅是一顆氣象衛星，也是科學衛星。

​除了太空中心與氣象局，獵風者的觀測資料也會提供給國立成功大學 National Cheng Kung University 及國立中央大學 National Central University - NCU 進行研究。​

除了上述任務，獵風者也將進一步驗證衛星關鍵元件、酬載儀器、衛星系統、次系統設計製造能力。