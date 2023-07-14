即日起至8月30日 青庭餐廳Garden Terrace推出 美麗黑一夏【黑鑽松露套餐】

雖然冬季是品嘗松露最美好的季節，但夏季是最超值享用現刨黑松露的時機喔！即日起美麗信花園酒店青庭餐廳Garden Terrace推出美麗黑一下「黑鑽松露套餐」，敬邀嘉賓品嘗濃郁芳香的夏季黑鑽美味。

青庭餐廳Garden Terrace推出的「黑鑽松露套餐」，計有五道佳餚每套NT$2,880+10%;第一道以【松露抹醬手作麵包】驚艷開場，主廚採用香煎軟法麵包，抹上以夏季黑松露與法國頂級奶油乳酪製成的松露乳酪醬；再放上新鮮蘑菇片及檸檬泥，以黑松露乳酪抹醬與手作麵包搭配，刨上黑松露及帕達諾起司絲、Oreo松露泥土，增加整體濃郁風味。【澳洲M9+和牛菲力薄片】澳洲頂級M9+純血種和牛冷藏菲力，以薄片淋上特製松露風味油醋，並使用小農芽菜、起士點綴及香草松露冰淇淋，滑順細緻的生牛肉薄片值得細細品味。

【牛肝蕈濃湯】經典牛肝蕈菇濃湯，以洋蔥小火慢炒至呈現琥珀色澤，再加入新鮮洋菇、牛肝蕈菇及鮮雞高湯細心燉煮，最後打上馬鈴薯乳霜並灑上榛果粉，以時間換取天然濃郁的香味，每一口都可以品嚐到大自然散發的獨特韻味。【頂級美國熟成老饕牛排4oz】僅選用一頭牛只有一條的老饕上蓋肉，經由28天的乾式熟成，用上火900度超級烤箱使老饕牛排瞬間焦化，呈現外酥內嫩滋味，搭配松露牛骨醬汁更佳提升口感風味，上桌後主廚桌邊刨上新鮮松露，讓整道主菜有滋有味。【檸檬雲朵棉棉】松露結和檸檬巧克力奶油餡，爽口不甜膩的口感也彰顯了松露的芬芳氣息；而雲朵般輕飄的棉花糖上，盤上絲絲珍貴的松露絲，增添她無法言喻的美妙滋味。

這個夏季別錯過美麗信特別推出的松露超值套餐，以最親民的價格享受最物超所值的世界級美味；青庭餐廳訂位專線：02-7702-5888