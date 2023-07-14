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陳昇捲MeToo風暴 台北市府開第一槍：暫停2023天母啤酒節演出

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/14 15:56
歌手陳昇遭控灌酒性騷，對此，台北市商業處證實，陳昇原訂7月22日出席2023天母啤酒節的演出確定喊卡。

歌手陳昇遭控灌酒性騷，對此，台北市商業處證實，陳昇原訂7月22日出席2023天母啤酒節的演出確定喊卡。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）歌手陳昇遭控灌酒性騷，本人雖未對外回應，但台北市政府開出第一槍，市長蔣萬安表示，性騷擾零容忍，商業處也證實，陳昇原訂7月22日出席2023天母啤酒節的演出確定喊卡。

一名唱片設計師上個月曾在臉書發文表示遭到一名陳姓男歌手性騷擾，當時都沒指名道姓，今（14）日她透過社群公開點名陳昇。她表示，2019年到陳昇公司開會時，在沒有防備狀況下被摸了右臉，也被握住手強迫喝酒，甚至被問「妳要不要跟我做愛？……我開玩笑的！」

她表示，上個月說出事件始末後，接到陳昇團隊主動聯繫，誠懇表達希望公開道歉的訊息，但在所謂道歉信來回修改、推託，且信中對事發的描述不實、避重就輕甚至不提曾經的言語性騷擾，已經讓她醒悟。

設計師說：「這又是一次假藉誠意、騙取我的同情與心意，遂行自己私慾的劇碼。對方傳訊給我，自始至尾就是『風險控管』的過程。」

她說，「這次我決意將對方名字說出，除了是要好好告訴自己，你是有力量的；也希望不要再有下一個人，因為看重自己專業而被看似光鮮亮麗的藝術家軟土深掘。陳昇，我不知道自己在設計這條路上能夠走到多遠，但我知道，你的才氣與作品，不應該建立在別人的傷痛之上。」

由於2023天母啤酒節原邀請陳昇在22日演出，台北市長蔣萬安上午出席112年台北市服務業汰換節能設備補助計畫宣傳記者會前接受媒體聯訪表示，對於性騷擾絕對零容忍，已請產業發展局妥善處理並說明。

產業局商業處下午發布天母啤酒節活動演出調整公告，宣布暫停22日「陳昇&新寶島康樂隊」演出，但為期2天在天母運動公園的主場活動仍安排各式表演節目、超過80攤美食，並提供特仕款啤酒及趣味遊戲，邀請民眾體驗。
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台北

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