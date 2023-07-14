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【2023台北夏季旅展】高雄觀光圈售多項在地商品　消費滿千有機會獲得香港遊輪五天四夜行

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/14 15:21
2023台北夏季旅展，高雄觀光圈現場販售多項高雄在地特色商品（圖／台灣英文新聞）

2023台北夏季旅展，高雄觀光圈現場販售多項高雄在地特色商品（圖／台灣英文新聞）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 採訪報導）高雄觀光圈7月14日至7月17日於「2023台北國際世貿夏季旅展」設置攤位，此次活動共有20多間高雄業者參與，推廣高雄當地旅遊行程及當地特產，另外還有滿額贈刮刮卡及一番賞活動，獎項提供多項超值好禮及驚喜大獎。

參與的高雄當地業者當中，約有20間商家商品在攤位販售，並提供7至9折的超優惠價格，如六度本舖牛軋糖及雪Q餅；森·聚場鹿角蕨上板以及水苔球；瑪吉姆姆精油滾珠瓶、南麓藥草球及大地寶石皂；隆正食業頂級法式鵝油精品禮盒等等，各式各樣高雄在地特色商品供旅展客人選擇。

【2023台北夏季旅展】高雄觀光圈售多項在地商品　消費滿千有機會獲得香港遊輪五天四夜行
旅展首日森·聚場快閃提供鹿角蕨上板DIY體驗（圖／台灣英文新聞）

在現場除了可以超優惠價格購買到高雄在地商品外，茂林國家風景區管理處也提供「消費送好禮」活動，消費每滿1000元即可獲得刮刮卡1張，有機會獲得高雄在地高品質伴手禮或遊程折價券，最大獎可享名勝世界遊輪香港五天四夜兩人同行一人免費！另外也可於現場支付300元體驗一番賞，獎項包含了現場抵用券、高雄在地伴手禮、義大樂園門票，甚至還有機會獲得最大獎高雄圓山飯店一泊一食住宿券，許多超值獎項值得一試！

若想獲得更多高雄觀光圈的遊程資訊、旅遊景點，可至官網查詢更完整資訊。
高雄
台北國際夏季旅展

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