美國五角大廈：瓦格納不再以重要身分參與俄烏戰爭

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）瓦格納自6月譁變後動向如霧裡看花，美國國防部於美東時間13日指出，瓦格納不再以「任何重要身分」參與俄國對烏克蘭的軍事行動。

衛報報導，五角大廈新聞秘書萊德（Pat Ryder）13日表示，「在現階段，我們沒有看到瓦格納部隊以任何重要身分參與支持在烏克蘭的作戰行動。」這項消息在該組織於俄國兵變又戲劇化收尾後兩週傳出。

他提及，據美國評估，「大多數」瓦格納戰士仍在俄國占領的烏克蘭地區。此外他也指出，烏克蘭軍方已經收到美國提供的集束彈藥（cluster munitions），但未具體說明是否已部署到戰鬥中。

瓦格納首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）6月23日以撤換俄國國防部領導層為訴求，發起「正義行軍」劍指首都，眼見距離莫斯科僅剩200公里，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的電話調停，讓一場「叛變」大戲在24小時內以戲劇化的方式戛然而止，留給外界不解的謎團。普里格津流亡白俄換取瓦格納全體除罪，不料盧卡申科卻在7月6日表示，普里格津已返回俄羅斯。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）日前更透露，普丁與普里格津、瓦格納指揮官等共35人，已於6月29日進行3小時的面談。

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今年六月底，瓦格納軍團依然持續招募新兵前往烏克蘭戰場，然而基輔獨立報指出，招募中心已暫停運作，據俄國國防部表示，該傭兵組織正將裝備移交給俄國軍方。

烏克蘭軍情局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）認為，在叛亂之後，瓦格納將不再參與烏克蘭軍事行動，儘管軍團仍駐紮在烏國當地。

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