性平三法打擊權勢性騷 、禁師生戀 時力籲刑法修正草案延兒少性侵追訴時效

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣Ｍe Too蔓延各界震驚社會，催出「性平三法」修正案，除明確定義權勢性騷擾、權勢性騷者最重可處3年徒刑、罰金百萬以及懲罰性賠償5倍。此外亦增訂保密規定、延長申訴時效等保障被害者權益，並明文禁止師生戀，校長與教職員觸法最重可處終身解聘。

行政院會13日通過性騷擾防治法（性騷法）修正草案、性別平等教育法（性平法）修正草案，及性別工作平等法（性工法）部分條文修正草案，中央社報導，行政院政務委員羅秉成於記者會指出，修法以有效、友善、可信賴三大面向進行。

根據羅秉成說明，修法明確定義權勢性騷擾，分為一般權勢型（如主管）及特別權勢型（如雇主、機關首長等），並針對權勢性騷擾行為人採「層級式懲罰」，民事懲罰性賠償依類型提高，一般權勢性騷行為人、教職員等為1至3倍，特別權勢性騷行為人如雇主、校長等則為3至5倍；刑罰部分，利用權勢性騷者加重其刑1/2，最重達3年。

行政罰部分，除調高一般性騷行為人罰鍰天花板為1至20萬元，也新增權勢性騷者罰鍰為6至60萬元、雇主則可開罰1至100萬元。本次修法也明確規範性騷擾管轄權，並透過性平法將軍校、預校、警校及矯正學校納入適用範圍，以確保可以承接被害者。

此外，修法也強化外部申訴及監督機制，未來若性騷擾行爲人是最高負責人時，以及受害人不服雇主調查結果，都可向地方主管機關申訴，再由其調查、裁處；同時也延長性騷擾申訴時效，包含權勢性騷申訴時效為知悉事件起3年，自事件發生起7年；性騷若於未成年時發生，申訴時效為成年後3年。



（圖／行政院提供）

至於友善部分，羅秉成說，部會將編列預算，增加被害人保護扶助措施，同時完善保密規定，也會延長性騷法申訴時效，增訂離職後、具權勢關係及未成年者申訴的特別時效。

未來一般性騷申訴時效為知悉事件起2年，自事件發生起5年；權勢性騷申訴時效為知悉事件起3年，自事件發生起7年；同時也納入特別規定，性騷若於未成年時發生，申訴時效為成年後3年，而如果是雇主性騷，申訴人得於離職日起一年內申訴，但若性騷擾行為已逾10年就不予受理。

知悉事件 事件發生 申訴時效 一般性騷 2年 5年 權勢性騷 3年 7年 雇主性騷 離職日起一年內 未成年被性騷 成年後3年

可信賴部分，增訂情節重大的最高負責人、主管停職，或調整職務的暫時措施，確保事件調查過程獨立公正，不受行為人權勢影響；建置人才資料庫，培訓及遴選具性平意識的成員；增加得請民間專業人士或團體提供協助調查。

羅秉成表示，草案將送立法院7月臨時會審議，相關修法第一階段措施將在三讀後、走完行政程序就會施行，第二階段涉及宣導以及地方政府配合部分，則預定明年3月8日婦女節實施。

性平法最新草案中，定義「校園性別事件」包含性侵害、性騷擾、性霸凌，並增訂校長或教職員工，不得與學生發展有違專業倫理的行為。教育部學生事務及特殊教育司長吳林輝舉例，私約逛街、看電影、親密稱呼，甚至性行為等踰矩情形，都是可能觸法；吳林輝強調，未成年學生心智未成熟，對未成年學生下手將被「殺無赦」，成年學生則視情況判定，根據規定，校長與教職員違者最重可處終身解聘。

對此，教育部次長林騰蛟表示，由性平會調查、教評會做相關處理，修法是將此情形提升到法律位階，違反情節與對應處置，仍須待後續子法訂定。羅秉成則表示，並非所有師生戀都會觸法，必須視違反態樣與一定條件，才會啟動校園性平調查。

時代力量立法院黨團於今（14）日舉行記者會，呼籲臨時會也應納入延長兒少性侵追訴時效的相關版本，不遺棄任何一位被害者。

時力立委邱顯智表示，時力黨團提出的修法內容除填補性平三法的適用漏洞外，也要求企業內部申訴處理應納入外部專家參與，敦促雇主落實職場性平措施，此外更提案修法延長兒少性侵追訴時效，接住所有受傷的人。

此外邱顯智也強調，行政院版中有關權勢性騷部分，僅是在「執行職務時」的要件之外，將員工下班後遭遇職場同仁或業務關係者「持續性」性騷擾的態樣納入性別工作平等法，恐有掛一漏萬之虞。時力主張以「因執行職務」取代，直接擴大性工法的適用範圍至下班時間，並涵蓋職場同仁或業務關係者「非持續性」之性騷擾行為，較為全面。

時力立委陳椒華指出，企業進行申訴調查時，調查人員很可能都是公司內部的自己人，礙於公司內部的氛圍或者基於大局為重的想法，恐難以針對被害人的申訴做完整的調查與公正的認定。因此，時力認為應納入外部專家參與企業內部的申訴處理，並要求負責申訴處理的成員當中必須要有一定比例的女性及性平專家，如此才能夠避免包庇或輕縱等情形發生。

陳椒華還表示，為了督促雇主落實職場性平措施，針對違反性工法遭到裁罰的雇主，時力黨團也主張政府應公告相關的裁罰資訊，來有效嚇阻不肖雇主並敦促雇主落實職場性平措施。

時力立委王婉諭則表示，校園性暴力的受害者，權勢不對等的情形占了大多數。近年多起校園重大性侵事件，加害者也都是與學生權勢關係不對等的角色。目前《刑法》對於性侵不滿14歲兒少的追訴時效是20年。然而根據澳洲皇家兒童性侵調查的結果發現，這些倖存者平均要花上 23.9 年，才能夠第一次揭露童年性侵的經歷。也就是說，等到受害者重建對社會的信任、重拾自我價值的時候，很可能已經超過追訴時效。

對此，時力主張延長兒少性侵追訴時效的刑法修正草案，考量兒少相關案件的特殊性，將追訴期從被害人成年後，或是有意願及能力可以參與偵查及審判程序時，才開始起算，以充分保障被害人的權利。