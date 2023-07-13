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快訊 泰國新任總理投票 「唯一候選人」皮塔得票未過半

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/13 20:54
前進黨黨魁皮塔是唯一的泰國總理候選人，但今日投票結果沒有獲得過半數376票的贊成票。（圖／美聯社）

前進黨黨魁皮塔是唯一的泰國總理候選人，但今日投票結果沒有獲得過半數376票的贊成票。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）泰國新國會在今（13）日當地時間下午4點左右投票選出新一任總理，前進黨黨魁皮塔是唯一的總理候選人，但很可惜皮塔沒有獲得過半數376票的贊成票，國會預計7月19日再進行投票。

中央社報導，泰國於5月14日舉行國會眾議院選舉，500個眾議員席次中，400席是區域眾議員，100席是政黨名單不分區眾議員。

選舉委員會6月19日公布正式議員名單，前進黨（Move Forward）拿下151席成為國會最大黨，為泰黨（Pheu Thai）拿下141席成為第二大黨。前進黨選後與為泰黨（Pheu Thai）等其他6個政黨組成「8黨聯盟」，共312席，超過500席的一半。

為泰黨黨魁春楠（Cholnan Srikaew）在今天的會議中提名皮塔為總理候選人，由於沒有其他政黨提名候選人，皮塔成為唯一人選。國會經過一天的辯論後，在當地時間下午4點左右投票。

總理候選人必須有參眾兩院750席過半數，也就是376席支持，8黨聯盟的席次共312席，而參議院250席幾乎為親軍方勢力。

根據彭博（Bloomberg News）對國會現場直播進行的計票，皮塔在開出的737張票中取得316票支持，這使得在參眾兩院750席中獲得376票的目標未能達成。

由於皮塔沒有得到當選總理所需的過半票數，國會預計於下週再次投票，皮塔若又獲提名，可再次爭取總理大位。
泰國
總理
皮塔
前進黨

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