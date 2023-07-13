巴拉圭準總統參訪台灣義美嗑小泡芙　聚焦食品、資安議題

（台灣英文新聞／張雅鈞 南崁採訪報導）巴拉圭總統當選人貝尼亞11日率內閣團訪台，今（13）日參訪台灣科技及食品廠商，傍晚造訪義美在桃園南崁的食品觀光工廠時，表示對老字號義美食品的食安把關印象深刻，也對義美總經理高志明提升巴國農產經濟價值、鼓勵巴國發展資安的建議高度認同。

適逢台巴建交66週年，貝尼亞（Santiago Peña Palacios）受邀率團訪問台灣，今日攜候任外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）、候任總統府秘書長希梅內絲（Lea Giménez Duarte）、候任財政部長費南德茲（Carlos Fernández Valdovinos）及候任工商部長西梅內斯（Francisco Javier Giménez García de Zúñiga）等人，在外交部常務次長俞大㵢、外交部拉美司司長鄭力城、國際合作及經濟事務司連玉蘋的陪同下，參訪包含台灣老字號義美食品在內等台灣業界代表。

義美南崁廠出動逾50人列隊迎接貝尼亞的到來，聽到西語「BIENVENIDOS」的歡迎之詞也讓遠道而來的貴賓倍感親切。義美總經理高志明全程陪同訪團行程，雙方相談甚歡。



貝尼亞對義美生產的滿福堡稱讚有加。（圖／義美食品提供）

貝尼亞聽取義美工廠簡報，隨後一行人前往參觀西點麵包產線，一邊了解產線運作，一邊享用剛出爐的滿福堡及貝果，貝尼亞相當好奇製作過程，不僅親切地對產線上地員工揮手致意，更對他們製作的產品讚不絕口。隨後訪團參觀由TAF認證的食安實驗室，對於義美專注品管、注重食品安全、發展生醫生技的企業價值留下深刻印象。



貝尼亞參觀義美食品安全研究室，對研究人員比讚致意。（圖／義美食品提供）

訪團也就資安議題與池安量子資安股份有限公司池明洋執行長交流互動。池明洋向訪團說明資訊安全的重要性，而身兼台灣數位科技與政策協進會理事長一職的高志明也強調，未來20年資安將是全球企業亟需關注之議題，建議我國政府重視巴國資安工作，也建議當選人不要只專注於原物料、產品的輸出，因兩地相隔遙遠，應著重將農產品提升，研發高經濟價值的品項。

貝尼亞對此表示認同，更歡迎高志明前往巴拉圭拜訪，共同討論雙方未來在資安及產業多方面合作的可能性。期間貝尼亞也展現對義美小泡芙的熱愛，還表示終於知道為什麼高志明看影片時吃小泡芙，自己也不知不覺嗑完一整包。義美食品一名資深員工開心表示，小泡芙外交再度大成功。



貝尼亞（左）與高志明（右）都是小泡芙愛好者。（圖／義美食品提供）