台北喜來登大飯店SUKHOTHAI推出夏季新菜色 酸辣現烤泰國蝦、泰式涼拌牡蠣、泰北海陸什錦鍋，大呼泰過癮！

天氣熱辣、開胃有勁的泰國菜最適合夏天。台北喜來登館內泰式餐廳SUKHOTHAI擁有泰國皇家政府「泰精選(Thai Select) 」美食認證，即日起至9月30日推出多道在地特色新菜，肥嫩鮮美的泰國蝦三吃、涼拌牡蠣、泰北海鮮什錦陶鍋，還有泰國當地名菜「火烤牛肉葡萄沙拉」、傳統家常菜「蝦醬炒飯」等料理重現，同時也推出兩款甜點解暑，芋香濃厚的「紫芋摩摩」與手熬黑糖蜜搭配純濃椰奶的「仙草波羅蜜」，價格從200元至1,280元，酸甜香辣的道地好味趕走暑氣。

夏天到了、泰國蝦正是肥美。SUKHOTHAI選用蝦膏飽滿的公蝦，搭配三種吃法自由選擇：酸爽的清蒸檸檬、濃郁的泰式辣炒，以及招牌金沙咖哩，濃稠的蝦膏與裹滿醬汁的蝦肉，每種吃法都讓人吮指回味、停不下來。鮮爽開胃的「涼拌牡蠣」是當地餐廳常見菜色Yam Hoi Nang Rom，選用肥嫩的廣島牡蠣，以特製泰式辣椒膏拌入開陽、香茅、薄荷葉與檸檬葉等，鮮甜牡蠣在嘴裡爆漿，伴隨陣陣辣味一吃上癮。「火烤牛肉葡萄沙拉」泰國當地餐廳招牌菜色，沙朗牛肉以泰式香料醃製後炭火燒烤，搭配新鮮葡萄、香茅與薄荷，多汁果肉與炭香牛肉完美結合，夏日清爽又開胃。

以泰國東北特色鍋物「Jim Jum陶鍋」為發想，推薦必嚐「泰北海鮮什錦陶鍋」酸爽湯底以香茅、南薑、檸檬葉、乾辣椒爆炒後加入豬骨湯熬煮，豪氣放入肥美泰國蝦、手打豬肉丸、滑嫩小里肌、美白菇、大白菜等食材，酸香夠勁、鮮濃味美，最適合悶熱的夏天刺激食慾。另一道泰國中部常見菜「蝦醬炒飯Khao Kluk Kapi」用當地傳統鮮蝦醬加入泰國香米爆炒，搭配8種配料包含滷肉、臘腸、豇豆、蛋絲、炸花生、辣椒、紅洋蔥等，趁熱拌在一起享用，豐富食感鹹香夠味。甜點不容錯過以金黃地瓜和紫心地瓜製作，吃得到軟糯地瓜的椰奶西米露，搭配上香甜炸地瓜片的「紫芋摩摩」，另一款以消暑的嫩彈黑鮮草凍，搭配上純濃椰奶與手熬黑糖蜜的「仙草椰奶波羅蜜」，甜軟波羅蜜散發獨特芳香，蜜香陣陣、解暑必嚐。詳情及預訂請洽台北喜來登訂席中心02-2321-1818。