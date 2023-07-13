登革熱疫情延燒 台中2幼童登革熱快篩陽性 高雄鳳山出現職場群聚傳染

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）國內登革熱疫情延燒，從南台灣燒到台中，衛生局今（13）日發布新聞稿指出，12日接獲2幼童NS1快篩陽性疑似登革熱通報，2幼童和家人有東南亞國家、台南旅遊史，檢體已送驗，待中央檢驗確認中。

台中衛生局長曾梓展說明，昨(12)日下午接獲2例幼童NS1快篩陽性疑似登革熱通報，幼童與家人有東南亞國家及台南旅遊史，7月7日2人陸續出現發燒、疲倦、活動力不佳情形，7月12日身體出疹，經就醫NS1快篩陽性後由醫院通報登革熱，檢體已送驗，待中央檢驗確認中，至於父母則未出現不適症狀且已匡列。

南台灣疫情也持續延燒，高雄今天新增3例本土登革熱個案，其中2人為鳳山區文福里工作地職場群聚案件，為昨天左營區確診案工作地。一例為居住三民區30多歲男性，7月8日晚間出現發燒、頭痛及肌肉痠痛症狀曾至診所就醫，7月11日晚間因同事確診而接受擴採；另1案是同時擴採的同事，為居住鳳山區50多歲男性，經疫調無登革熱相關症狀，防疫團隊已於昨日完成緊急防治工作。

今天第3例確診個案為居住阿蓮區30多歲男性，經疫調7月3日曾前往台南區某夜市活動，7月5日至7月7日皆有台南工作史，7月10日出現發燒及肌肉痠痛症狀，當晚至醫院就醫採血檢驗登革熱NS1快篩陽性，經中央實驗室檢驗結果PCR+確診，主要活動地為居住地及台南仁德區、歸仁區的工作地。

至於登革熱疫情熱區，台南市截止今日下午3點經疾病管制署研判確診12例登革熱確診病例，目前累積病例為308例，其中東區新增6例、仁德區新增3例、北區新增2例、歸仁區新增1例，年齡介於12歲至75歲，7例是由診所或醫院通報確診，5例由防治中心擴大採檢發現。

依據登革熱防治中心疫情調查發現，本次確診者多半為年長者，且感染的病例有家庭群聚的現象，此現象與台南市37區行政區都有埃及斑蚊有關，埃及斑蚊也是台南市登革熱傳播的主要病媒蚊，其生活習性喜歡躲藏於室內陰暗處，警覺性高，易受驚擾而中斷吸血並更換吸血對象，一次吸血就可能將病毒傳染給3至4個人，常導致一家多人感染的情形發生。

防治中心蘇世斌主任提醒，如果您被確診為登革熱，請您遵照醫師指示服藥、多休息、多喝水，尤其是年長者或有慢性病史者為登革熱重症的高風險族群，請多加留意自身健康狀況，如出現登革熱警示徵象，如腹痛、呼吸困難、 持續嘔吐、 四肢濕冷、出血(如流鼻血、解黑便、吐血、咳血等)，嗜睡或躁動不安等症狀，必須立即就醫治療。

另務必注意出現症狀後五天內為登革熱病毒血症期，這段期間請盡量穿著長袖衣褲及睡覺時吊掛蚊帳，以避免被病媒蚊叮咬而將體內的登革病毒散播出去。

台南市衛生局提供。