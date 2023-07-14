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印度拍板徵28%重稅 恐重創線上遊戲業

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/14 09:56
印度線上遊戲與線上博弈產業面臨重稅，玩家恐喪失興趣。（圖／PEXELS)

印度線上遊戲與線上博弈產業面臨重稅，玩家恐喪失興趣。（圖／PEXELS)

（台灣英文新聞／李朝儀　綜合外電報導）印度商品及服務稅（GST）委員會決定對線上遊戲徵收28％的重稅，消息一出，印度線上遊戲平台與賭場的股價應聲崩盤。專家更稱此舉導致蓬勃發展的產業面臨「生存威脅」。

對印度逾900家遊戲新創公司而言，當局針對遊戲交易徵收28%的商品及服務稅，意味著從玩家身上收取的全部金額都將被納入徵稅範圍。據業界人士估計，新法實施後，包含消費稅、平台傭金以及所得稅在內，對玩家獎金的徵稅總和將超過50%。

事實上，玩家每消費100美元，將產生28美元商品及服務稅的「沉沒成本」，此外，遊戲平台還將收取5至15美元的手續費，並對任何獎金徵收30%的「源頭扣除稅款」(Tax Deducted at Source）。

企業律師事務所Khaitan & Co.的合夥人Sudipta Bhattacharjee表示，這將會「打擊玩家的積極性，而且與全球標準完全不符，」在全球標準中，增值稅（VAT）或商品及服務稅的徵收率為中位數，而且僅針對平台費用或傭金。

Bhattacharjee表示，此舉打得整行業措手不及，這將動搖投資者的信心，導致資金寒冬（funding winter）。

印度博弈業蓬勃發展

過去5年，印度線上遊戲產業欣欣向榮，年複合增長率達28%至30%，在價格低廉的智慧型手機及網路的推波助瀾下，該產業吸引25億美元的外國直接投資，其中包括知名投資公司老虎全球管理（Tiger Global Management）。

電子競技競賽公司GamerJi創始人兼執行長Soham Thacker表示，印度商品及服務稅委員會的決定將會在「多個層面」影響新創公司，包括其用戶群、收入及投資者情緒（investor sentiment），高增長率也將被打上問號。許多公司為了限縮增稅對投資者的影響，可能會選擇將業務遷出印度。

撲克遊戲網站Poker High的推廣人Gaurav Gaggar直言，印度當局可謂一舉扼殺一個價值數十億美元的產業，與此同時，該項決定可能會極大地刺激該國的非法經營者。

全印度博弈聯合會（All India Gaming Federation）認為，該決定「違憲、不合理且令人震驚」，稱政府無視60多年來的法律判例，將線上技能博弈（online skill gaming）與賭博混為一談。

近年來，印度付費遊戲玩家數量也大幅增加。被視為基於機會的賭博，在印度許多邦都是非法的，但被視為基於技能的線上遊戲，在多數邦是被允許的。

印度的遊戲新創公司目前從業人員約5萬人，預計到2028年將創造另外35萬個直接職缺以及1000萬個間接職缺。線上遊戲產業預計，最新的增稅舉措將導致該行業損失數十萬的職缺。
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