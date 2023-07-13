跟著潮汐去探險　北海岸漁村限定海味-燒酒螺

北海岸沿線的潮間帶， 在海水退潮後時刻常可看到許許多多的人們採集各種螺、 貝類和季節性潮間帶豐富藻類。北海岸漁村限定海味-燒酒螺， 便是有此而來，是一道富含海島風味的在地特產， 並且位於草里漁港的「金點草里驛棧」也有販售， 新北市漁業處歡迎大家前來品嚐北海岸的在地特色料理。

北海岸限定-燒酒螺

近期北海岸沿岸藻類大量生長， 蔚藍的海岸線換上了抹茶綠意的地毯， 螺貝類的食物來源也豐富了許多，其數量也隨之增加， 除了可以欣賞綠意爬滿的海岸，也可以拾取各種肥美的螺貝。 其中沙崙海灘和六塊厝漁港旁的潮間帶礁岩礫石區就是最美的區域， 不僅看得到綠藻地毯更是當地俗稱〝燒酒螺〞的「黑瘤蟹守螺」密集 採拾地點，外型肥短呈筍狀，顏色呈黑褐色，表面具瘤狀突起， 棲息於岩礁及藻礁之潮間帶，北海岸相當常見， 北海岸居民也稱呼為尖尾螺。採集來的新鮮燒酒螺在北海岸的料理方 式常用海水吐沙、煮熟後，即可用針將螺肉挑出來直接品嚐鮮脆原味 ，或是煮熟後將螺肉拌和醬油、蒜頭、辣椒等， 即呈現一道富含海島風味的美食。

草里漁港景觀驛棧美食

金山區漁會在草里漁港內打造全新的釣魚咖啡館-「金點草里驛棧」 ，結合全國唯一漁港內的「海之音」裝置藝術， 提供民眾釣具租借服務並販售石門在地特色鐵觀音茶飲、坪林特產包 種茶， 餐點部分也推出採用北海岸在地漁產食材的魩仔魚粥及小卷米粉， 另也販售當地特產燒酒螺，每份120元，讓民眾品嚐海邊最「青」 的海鮮美食及在地飲品。

新北市漁業處表示，新北市漁產富饒，除了萬里蟹、 貢寮鮑等各式海產，更有許多在地的特色美味。 淡水及北海岸石門一帶，因坐擁優越的自然環境， 所以不同的季節總會得到大海賞賜豐饒的海味！ 淡水到北海岸一帶居民會利用農忙稍閒的時刻， 利用退潮時到海邊潮間帶去撿拾螺貝類、拔取石花、 採集海藻等海中生物， 所捕獲的海鮮美味可以提供家人加菜打打牙祭， 也可賣給專門收購此類季節性海產店賺些外快。 歡迎大家在盛產季節時前來淺水灣在地餐廳、 三芝及石門一帶的海產店或富基漁港魚市加以品嚐， 享用北海岸小鮮的絕妙滋味。

新北市政府漁業及漁港事業管理處提供