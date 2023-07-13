跟著潮汐去探險　北海岸漁村限定海味-燒酒螺

北海岸沿線的潮間帶，在海水退潮後時刻常可看到許許多多的人們採集各種螺、貝類和季節性潮間帶豐富藻類。北海岸漁村限定海味-燒酒螺，便是有此而來，是一道富含海島風味的在地特產，並且位於草里漁港的「金點草里驛棧」也有販售，新北市漁業處歡迎大家前來品嚐北海岸的在地特色料理。
北海岸限定-燒酒螺
近期北海岸沿岸藻類大量生長，蔚藍的海岸線換上了抹茶綠意的地毯，螺貝類的食物來源也豐富了許多，其數量也隨之增加，除了可以欣賞綠意爬滿的海岸，也可以拾取各種肥美的螺貝。其中沙崙海灘和六塊厝漁港旁的潮間帶礁岩礫石區就是最美的區域，不僅看得到綠藻地毯更是當地俗稱〝燒酒螺〞的「黑瘤蟹守螺」密集採拾地點，外型肥短呈筍狀，顏色呈黑褐色，表面具瘤狀突起，棲息於岩礁及藻礁之潮間帶，北海岸相當常見，北海岸居民也稱呼為尖尾螺。採集來的新鮮燒酒螺在北海岸的料理方式常用海水吐沙、煮熟後，即可用針將螺肉挑出來直接品嚐鮮脆原味，或是煮熟後將螺肉拌和醬油、蒜頭、辣椒等，即呈現一道富含海島風味的美食。
草里漁港景觀驛棧美食
金山區漁會在草里漁港內打造全新的釣魚咖啡館-「金點草里驛棧」，結合全國唯一漁港內的「海之音」裝置藝術，提供民眾釣具租借服務並販售石門在地特色鐵觀音茶飲、坪林特產包種茶，餐點部分也推出採用北海岸在地漁產食材的魩仔魚粥及小卷米粉，另也販售當地特產燒酒螺，每份120元，讓民眾品嚐海邊最「青」的海鮮美食及在地飲品。
新北市漁業處表示，新北市漁產富饒，除了萬里蟹、貢寮鮑等各式海產，更有許多在地的特色美味。淡水及北海岸石門一帶，因坐擁優越的自然環境，所以不同的季節總會得到大海賞賜豐饒的海味！淡水到北海岸一帶居民會利用農忙稍閒的時刻，利用退潮時到海邊潮間帶去撿拾螺貝類、拔取石花、採集海藻等海中生物，所捕獲的海鮮美味可以提供家人加菜打打牙祭，也可賣給專門收購此類季節性海產店賺些外快。歡迎大家在盛產季節時前來淺水灣在地餐廳、三芝及石門一帶的海產店或富基漁港魚市加以品嚐，享用北海岸小鮮的絕妙滋味。
新北市政府漁業及漁港事業管理處提供