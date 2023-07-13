業界首創！ 富邦產險推出「樂齡台語客服專線」　提供「類博愛座」快速進線台語服務

為提供客戶最便捷的服務，富邦產險繼去（2022） 年領先業界推出「AI語音機器人」服務， 客戶進線客服中心可直接說出所需的服務，就能快速獲得回覆後， 富邦產險再觀察到部分年長客戶因不擅長說國語， 進線後常遇到溝通的困擾。為此，富邦產險特別推出「 樂齡台語客服專線」，打造「類博愛座」快速進線服務， 以適合年長者的語速、用詞與說明，解決並關懷所需。

富邦產險表示，針對不擅長說國語之年長客戶，建議可直接撥打「 樂齡台語客服專線（0809-006880）」後， 可聽到台語版本之歡迎語及相關宣告，無須點選層層選單或與AI語 音機器人溝通，電話將優先指派給擅長台語、 且具豐富經驗的電話客服專員進行後續服務。年長客戶除可享有「 類博愛座」的快速進線服務外， 電話客服專員將以相同的語言進行溝通， 希望讓他們感受到專業與感心的服務。

富邦產險持續實踐友善服務的理念，並積極拓展至各個族群與面向， 包括針對不同客戶設計臨櫃友善服務SOP， 加強第一線員工的公平待客素養、各營業處所設置無障礙設施， 除提供長者老花眼鏡、設置服務鈴、無障礙櫃台、 電梯點字板等設施，亦更換服務鈴揭示牌，增加英語與圖像表示， 讓外籍及身心障礙等客戶能夠便於理解。 同時也特別導入多國語言翻譯及手語翻譯視訊服務，讓臨櫃櫃台、 理賠客服或業務人員均能利用手機視訊， 提供外籍客戶及聽語障客戶更即時、順暢的溝通服務， 兼顧不同族群的權益，讓金融友善服務再升級。

富邦產險這次推出的「樂齡台語客服專線」 也希冀能更貼近年長客戶的需求，提供更加完善的服務體驗， 傳達關懷社會弱勢族群的訊息，以公平待客精神深耕普惠金融， 成為每一位客戶最堅實的靠山。