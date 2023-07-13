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業界首創！ 富邦產險推出「樂齡台語客服專線」　提供「類博愛座」快速進線台語服務

By 台灣英文新聞
2023/07/13 17:40
富邦金控提供

富邦金控提供

為提供客戶最便捷的服務，富邦產險繼去（2022）年領先業界推出「AI語音機器人」服務，客戶進線客服中心可直接說出所需的服務，就能快速獲得回覆後，富邦產險再觀察到部分年長客戶因不擅長說國語，進線後常遇到溝通的困擾。為此，富邦產險特別推出「樂齡台語客服專線」，打造「類博愛座」快速進線服務，以適合年長者的語速、用詞與說明，解決並關懷所需。

富邦產險表示，針對不擅長說國語之年長客戶，建議可直接撥打「樂齡台語客服專線（0809-006880）」後，可聽到台語版本之歡迎語及相關宣告，無須點選層層選單或與AI語音機器人溝通，電話將優先指派給擅長台語、且具豐富經驗的電話客服專員進行後續服務。年長客戶除可享有「類博愛座」的快速進線服務外，電話客服專員將以相同的語言進行溝通，希望讓他們感受到專業與感心的服務。

富邦產險持續實踐友善服務的理念，並積極拓展至各個族群與面向，包括針對不同客戶設計臨櫃友善服務SOP，加強第一線員工的公平待客素養、各營業處所設置無障礙設施，除提供長者老花眼鏡、設置服務鈴、無障礙櫃台、電梯點字板等設施，亦更換服務鈴揭示牌，增加英語與圖像表示，讓外籍及身心障礙等客戶能夠便於理解。同時也特別導入多國語言翻譯及手語翻譯視訊服務，讓臨櫃櫃台、理賠客服或業務人員均能利用手機視訊，提供外籍客戶及聽語障客戶更即時、順暢的溝通服務，兼顧不同族群的權益，讓金融友善服務再升級。

富邦產險這次推出的「樂齡台語客服專線」也希冀能更貼近年長客戶的需求，提供更加完善的服務體驗，傳達關懷社會弱勢族群的訊息，以公平待客精神深耕普惠金融，成為每一位客戶最堅實的靠山。

更新時間 : 2023-07-13 18:45 GMT+08:00

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