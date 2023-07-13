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升級5大體驗　臺灣企銀官網全新改版　

By 台灣英文新聞
2023/07/13 17:38
臺灣企銀提供

臺灣企銀提供

臺灣企銀官方網站全新上線，從心為您提供5大升級體驗，包含：頁面更美觀、內容更清晰、操作更簡單、資訊更好找、服務更貼心，今年6月更取得「網站無障礙」AA等級標章，讓年長者與視障朋友也能體驗完善的數位金融服務。

臺灣企銀表示，為打造更友善用戶及全新感受，耗時近2年的規劃與開發，期間經歷跨部門的廣泛討論與協作，並首次導入用戶研究，透過目標族群的深度訪談與洞察，使得網站服務與功能都更貼近用戶需求。

臺灣企銀全新官網包含6大特色：清晰便捷的資訊架構、活潑清晰的介面風格、易讀易找的響應設計、貼心有感的雲端櫃台、整合優惠的策展櫥窗及普惠友善的全站無障礙。網站視覺加入圓弧波浪、導圓角及該行數位吉祥物Hokii福企鵝等新潮元素，為品牌注入活潑生動的新感受，並採用RWD (Responsive Web Design) 響應式網頁設計，客戶使用桌機、平板或手機等不同裝置，都能以最適頁面尺寸呈現各項產品內容，方便快速查詢所需資訊。

該行官網特別設立「雲端櫃台｣，匯聚多元線上數位業務可一站式申辦完成，即時滿足客戶的金融需求，並以人生階段打造主題式策展櫥窗，幫助客戶探索適合自己的金融商品與優惠。全站的使用者介面遵循網站無障礙規範(WCAG 2.1, Web Content Accessibility Guidelines) 設計與開發，營造普惠友善的金融環境。

全新官網的上線帶來更佳的貼心體驗，該行表示，未來將持續提供更便捷、流暢且愉悅的金融服務，並以貼近使用者需求的思維持續創新，打造優質數位金融生活圈。

更新時間 : 2023-07-13 18:45 GMT+08:00

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