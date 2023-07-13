中華電信與國立政治大學深化產學合作　深耕校園共同培育跨領域人才

中華電信於今年初與國立政治大學共同辦理「AI機器學習資料分析專業人才培訓班」，由專責培育人才的電信學院開班，共有10個團隊41位成員參加，以機器學習數據分析演練為課程目標，將工作場域實際資料數據帶進課程進行專案實作，並將分析成果應用於工作場域中。為了進一步深化產學合作關係，雙方於今日(7/13)上午簽署跨領域人才培育產學合作意向書，郭水義董事長與李蔡彥校長分別致詞並擔任儀式見證人，由資訊技術分公司陳榮貴總經理與資訊學院劉吉軒院長共同簽署，期望以專題論文合作研究、企業實習、人員互訪等方式，共同培養優秀跨領域專業人才，並強化產學之間更緊密的連結與互動。
近年來中華電信因開發專案數量大幅增加、5G智慧應用領域迅速拓展與大數據分析需求急驟上升等因素，希望結合政大資訊學院共同推動產學合作，兼顧學理與技術實務，縮短學用落差。本次產學合作以人工智慧、數位內容、資訊安全、網路與資訊系統、新創育成五大領域為主，透過課程、暑期實習、專題論文研究三大合作方式推展，不僅協助學生在學期間瞭解產業現況，並進一步發掘未來就業志向，也讓企業透過與學校的知識和前瞻研究等交流，提升內部技術量能，共創企業和學校間的互惠雙贏。
中華電信董事長郭水義表示，人才是公司最重要的資產，必須找到抱持對的態度(Attitude)、會作對的事情(Behavior)、具備能力(Capability)為公司建構核心能力(Core Competences)，並與時俱進的人才；加上科技的快速發展已與人文領域緊密相扣，期待人文社科領域的人才也能了解並精通科技，進一步引領科技發展。因此，希望藉由與政治大學產學合作，成為知識技術共同提升的夥伴，並培育更多優秀的跨領域專業人才，一同打造客戶信賴的數位生態系統。
政治大學校長李蔡彥表示，近年來數位科技的快速發展使得政大資訊學院應運而生，期許未來政大成為數位賦能的實驗室，除了強化數位基礎建設、積極發展數位學習，也能善用AI帶來的創新技術與方法，為校園的教學研究與行政注入新的動能。本次政大與台灣通訊產業龍頭中華電信展開深度產學合作，對於培育人文社科與數位科技跨域人才必能帶來相當的助益。
中華電信長期深耕數位匯流服務並投入5G、人工智慧等應用研發，未來將持續透過產學合作，開啟多元技術創新管道與動能，加速產業數位轉型。此次產學合作也讓中華電信的品牌形象深耕校園，期望能與政大共同攜手培育優秀跨域專業人才，為台灣產業注入更多可持續發展的動力。