中華電信與國立政治大學深化產學合作　深耕校園共同培育跨領域人才

中華電信於今年初與國立政治大學共同辦理「AI機器學習資料分析 專業人才培訓班」，由專責培育人才的電信學院開班，共有10個團 隊41位成員參加，以機器學習數據分析演練為課程目標， 將工作場域實際資料數據帶進課程進行專案實作， 並將分析成果應用於工作場域中。為了進一步深化產學合作關係， 雙方於今日(7/13)上午簽署跨領域人才培育產學合作意向書， 郭水義董事長與李蔡彥校長分別致詞並擔任儀式見證人， 由資訊技術分公司陳榮貴總經理與資訊學院劉吉軒院長共同簽署， 期望以專題論文合作研究、企業實習、人員互訪等方式， 共同培養優秀跨領域專業人才， 並強化產學之間更緊密的連結與互動。

近年來中華電信因開發專案數量大幅增加、5G智慧應用領域迅速拓 展與大數據分析需求急驟上升等因素， 希望結合政大資訊學院共同推動產學合作，兼顧學理與技術實務， 縮短學用落差。本次產學合作以人工智慧、數位內容、資訊安全、 網路與資訊系統、新創育成五大領域為主，透過課程、暑期實習、 專題論文研究三大合作方式推展， 不僅協助學生在學期間瞭解產業現況，並進一步發掘未來就業志向， 也讓企業透過與學校的知識和前瞻研究等交流，提升內部技術量能， 共創企業和學校間的互惠雙贏。

中華電信董事長郭水義表示，人才是公司最重要的資產， 必須找到抱持對的態度(Attitude)、會作對的事情( Behavior)、具備能力(Capability)為公司建 構核心能力(Core Competences)，並與時俱進的人才； 加上科技的快速發展已與人文領域緊密相扣， 期待人文社科領域的人才也能了解並精通科技， 進一步引領科技發展。因此，希望藉由與政治大學產學合作， 成為知識技術共同提升的夥伴，並培育更多優秀的跨領域專業人才， 一同打造客戶信賴的數位生態系統。

政治大學校長李蔡彥表示， 近年來數位科技的快速發展使得政大資訊學院應運而生， 期許未來政大成為數位賦能的實驗室，除了強化數位基礎建設、 積極發展數位學習，也能善用AI帶來的創新技術與方法， 為校園的教學研究與行政注入新的動能。 本次政大與台灣通訊產業龍頭中華電信展開深度產學合作， 對於培育人文社科與數位科技跨域人才必能帶來相當的助益。

中華電信長期深耕數位匯流服務並投入5G、人工智慧等應用研發， 未來將持續透過產學合作，開啟多元技術創新管道與動能， 加速產業數位轉型。 此次產學合作也讓中華電信的品牌形象深耕校園， 期望能與政大共同攜手培育優秀跨域專業人才， 為台灣產業注入更多可持續發展的動力。