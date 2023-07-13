新北餵藥案不起訴 國民黨：不抹黑、造假 就不會選舉？請還給幼教業該有的尊嚴

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）新北板橋私幼餵藥案檢方不起訴，但這兩個月來，默默辛勞付出的幼教業從業人員遭受社會質疑，忍受謾罵，何其無辜！國民黨團今(13)日召開記者會，要求曾以「戒斷性藥癮」一句話傷害幼教師清白的副總統賴清德公開道歉，也呼籲育部長潘文忠站出來捍衛老師的尊嚴。

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新北市板橋區一間私立幼兒園日前傳出教保員涉嫌餵食孩童不明藥物，引發全台家長恐慌，新北地檢署先公布採集36名孩童毛髮檢測結果，均未檢出巴比妥等毒物，也無證據顯示幼兒園有不當管教之行為，7月12日偵結此案，包括幼兒園長在內的9名被告均予以不起訴處分。

首席副書記長林思銘表示，自此案發生開始，在一切都尚未偵查明瞭之時，民進黨公職人員不斷的用誇大的手法、錯誤的訊息，對新北市政府及牽涉其中的幼兒園業者，作出不實的指控，甚至聯合中央主責機關，圍剿新北市政府。

林思銘說，醫界出生的副總統暨民進黨總統參選人賴清德，在面對這次的風波事件，非但未秉持「善良醫師」之誓詞，甚至還利用政治發言來混淆社會視聽，透過政治手段來破壞社會信任，造成家長與幼教人員的分裂。

經過此次的風波，國人只看到民進黨為了選舉、為了打侯不擇手段，以犧牲親師間的互信作為代價，大賺政治收益。賴清德作出如此「失德、失言、失格」的行為，昔日的信賴，如今已儼然成為惡意十足的誣賴。

如今，新北地檢已作出不起訴處分，9名園長及教師也終沉冤得雪，但社會信任的斷裂，卻已難以回復。

不抹黑、不造假，就不會選舉嗎？

藍委游毓蘭表示， 主導新北餵藥案議題的人當中，賴清德本身是醫生出身，在面對媒體時說，「新北市幼兒園有孩子被餵時兩類藥物，其中有中樞神經抑制藥，若孩子有戒斷症狀，幼兒園也確實餵時彩虹藥水，站在醫生立場 新北市要重組醫療小組……。」

不僅賴清德這麼說，有公衛背景的行政院長陳建仁也不惶多讓，認為新北市府處理確實有延誤，幼兒園所有教職員跟管理者，所做出的違失，甚至是非法行為都必須徹底查辦。

游毓蘭質疑，這是具有醫師專業背景的賴清德和公衛專家陳建仁該說的話嗎？甚至連衛福部長連薛瑞元都曾語帶威脅地說，「檢調檢驗報告還未出爐之前，現在做出判斷還太早…」。賴清德理應實事求是，卻與民進黨利用民眾恐慌心理，在社會散布謠言、製造恐慌，造成家長跟幼兒園之間的不信任，最後成了教保員、家長跟孩子三輸局面。

藍委李德維指出，在餵藥案剛發生過程，幼教團體就迅速跟教育部反映相關問題，希望透過整合各單位，能夠協助大家釐清真相，解決相關問題。教育部長潘文忠是教育界大家長，6萬多位幼教老師需要你的協助，可是你什麼都沒做，反而冷漠地看著火愈燒愈旺、愈來愈激烈，彷彿千錯萬錯都是幼教老師的錯，這樣的心態跟做法非常糟糕、惡劣。

中華民國幼教聯合總會總會長廖文秀表示，他個人非常敬佩賴清德，一直以來的正義形象，但也對賴清德非常失望，因為一句「戒斷性藥癮」這句話，傷害幼教師清白。

台灣面臨少子化問題，這是國安問題，現場幼教師在為國安問題照顧孩子，20年後這些孩子將成為菁英，卻因為政治操作，撕裂了師生關係。

中華民國幼教聯合總會秘書長葉若蕎表示，餵藥案發生之初，外界未審先判，不斷質疑「餵毒」、「幼教界不能說的秘密」，造成教保員與家長間產生不信任感，甚至家長在幼兒身上掛上密錄器，讓教保員最後只能傷心地離開幼教現場。

葉若蕎指出，感謝司法還給教保員和園方的清白，但是不諱言地，對幼教人員的傷害已經造成，短時間是很難撫平。一名幼教老師的培育是需要長時間訓練，他們背負了孩子們保育和教育，希望政府請大力支持幼教老師，給予關懷與肯定，重新回歸親師關係與和諧，給孩子一個更好的環境與未來。最後更希望參與選舉的政治人物，不要再消費幼教人員，不要浪費時間在沒有意義的口水上。