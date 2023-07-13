為開發雲林版的「好日子愛心大平台」　雲林社會處長林文志率團至新北市取經

繼台中、基隆之後，雲林縣政府也到新北市取經「 好日子愛心大平台」。 雲林縣政府社會處長林文志於13日上午率團北上， 拜訪新北市社會局，雙方進行交流互動，並就大平台的設計發想、 功能作用、使用介面和資源整合管理等，進行詳細且深入的討論。 林文志表示，新北市毫無保留的分享寶貴經驗， 將帶回雲林開發屬於自己的愛心大平台，以擴大服務雲林鄉親。

新北市社會局副局長許秀能表示，歡迎雲林縣政府來訪， 在新北市深耕的雲林同鄉會及社會福利委員會， 長期支持新北市好日子愛心大平台，捐贈平安米、致贈獎助學金、 辦理捐血及急難救助等，給予市民最溫暖的幫助；同樣的， 當雲林縣有需要時，新北市也全力伸援，像每逢果菜盛產， 新北市果菜公司就會大量採購促銷，蔣根煌議長及議員等， 也會採購捐贈給惜食分享網，做為老人共餐或小衛星據點使用， 以幫助雲林辛苦栽種的農民。

許秀能說，新北市好日子愛心大平台是侯友宜市長上任後， 為擴大社會福利服務，讓想行善和需要幫助的人都能獲得滿足， 因此交代社會局研發，歷經半年的籌劃， 於2019年6月17日正式成立。大平台採會員制，由加入會員的「 圓夢英雄」依據個人想行善的項目捐助。 截至2023年6月30日止，獲各方捐贈物資市值約29億8, 756萬多元、捐款13億2,927萬3,601元， 兩者合計43億1,683萬多元，受益高達3,934萬多人次， 使弱勢民眾也能安居樂業。

雲林縣社會處長林文志表示，雲林縣一年總預算才400多億元， 其中有關社會福利僅約50億元， 縣長張麗善在與侯友宜市長進行城市交流時， 對於新北市透過大平台媒合各方資源以幫助弱勢族群的做法， 非常感佩，因此特地前來學習。政府預算畢竟有限，但民力無窮， 期待未來建置屬於雲林縣的愛心大平台，讓愛與關懷在地生根， 照亮每一個需要幫助的人。