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為開發雲林版的「好日子愛心大平台」　雲林社會處長林文志率團至新北市取經

By 台灣英文新聞
2023/07/13 17:28
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

繼台中、基隆之後，雲林縣政府也到新北市取經「好日子愛心大平台」。雲林縣政府社會處長林文志於13日上午率團北上，拜訪新北市社會局，雙方進行交流互動，並就大平台的設計發想、功能作用、使用介面和資源整合管理等，進行詳細且深入的討論。林文志表示，新北市毫無保留的分享寶貴經驗，將帶回雲林開發屬於自己的愛心大平台，以擴大服務雲林鄉親。

新北市社會局副局長許秀能表示，歡迎雲林縣政府來訪，在新北市深耕的雲林同鄉會及社會福利委員會，長期支持新北市好日子愛心大平台，捐贈平安米、致贈獎助學金、辦理捐血及急難救助等，給予市民最溫暖的幫助；同樣的，當雲林縣有需要時，新北市也全力伸援，像每逢果菜盛產，新北市果菜公司就會大量採購促銷，蔣根煌議長及議員等，也會採購捐贈給惜食分享網，做為老人共餐或小衛星據點使用，以幫助雲林辛苦栽種的農民。

許秀能說，新北市好日子愛心大平台是侯友宜市長上任後，為擴大社會福利服務，讓想行善和需要幫助的人都能獲得滿足，因此交代社會局研發，歷經半年的籌劃，於2019年6月17日正式成立。大平台採會員制，由加入會員的「圓夢英雄」依據個人想行善的項目捐助。截至2023年6月30日止，獲各方捐贈物資市值約29億8,756萬多元、捐款13億2,927萬3,601元，兩者合計43億1,683萬多元，受益高達3,934萬多人次，使弱勢民眾也能安居樂業。

雲林縣社會處長林文志表示，雲林縣一年總預算才400多億元，其中有關社會福利僅約50億元，縣長張麗善在與侯友宜市長進行城市交流時，對於新北市透過大平台媒合各方資源以幫助弱勢族群的做法，非常感佩，因此特地前來學習。政府預算畢竟有限，但民力無窮，期待未來建置屬於雲林縣的愛心大平台，讓愛與關懷在地生根，照亮每一個需要幫助的人。

更新時間 : 2023-07-13 18:45 GMT+08:00

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