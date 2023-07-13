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南韓GDP跌出世界前十名　低出生率恐導致排名再下降

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/13 16:37
去年南韓GDP跌出前十名，美元走強為原因之一（圖／美聯社）

去年南韓GDP跌出前十名，美元走強為原因之一（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓名義國內生產毛額（GDP）在2020年及2021年連續獲得第十名，去年則再次跌出前10名，原因為去年美元走強，換算為美元的GDP後價格會有所下降，再加上半導體等主要產品出口減少。

東亞日報報導，據韓國央行資料顯示，2022年名義GDP為1兆6733億美元，與2021年相比減少7.9%，世界排名第13，但若以韓元為基準則為2161.8兆韓元，與去年相比增加3.9%。

報導指出，今年名義GDP排名第1名至第5名的國家分別為美國25.4627兆美元，中國17.786兆美元、日本4.2256兆美元、德國4.0752兆美元、英國3.0798兆美元，第6至第12名為印度、法國、加拿大、俄羅斯、義大利、巴西、澳洲。

分析指出，去年名義GDP下降的原因主要為美元強勢、出口減少、人口減少。專家指出，為了改變依賴半導體等特定產品的出口，以及防止人口減少導致經濟低迷，需要制定中長期對策。

南韓延世大學經濟學部名譽教授金正植（音譯）表示，除了現有的半導體外，還須再發掘新的產業、培養專業人才、支援研究開發等。

韓國開發研究院經濟展望室長鄭圭哲（音譯）表示，往後的名義GDP排名很有可能再進一步下降，因低出生率會導致勞動人口迅速減少，擔心會出現增長動力減弱的情況。
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國內生產毛額
GDP
美元
半導體
低出生率

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