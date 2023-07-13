台灣府院：聯合報誣指發展生物戰劑•應更正並公開致歉　報社回應: 刊出前已查證

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 總統府今天(13日) 表示，聯合報以一紙假造的政府文件誣指政府發展生物戰劑，不但衝擊國家形象，甚至可能引發國際制裁；該報無視報信與新聞良知，逕為如此操作，並遲未更正，府方高度遺憾，再次呼籲聯合報更正這則造假新聞，並向民眾致歉。

總統府發言人林聿禪下午面對媒體詢問聯合報以假造的政府文件謊稱台灣將研製生物戰劑，相關報導並廣為中共官媒散播炒作擴散，報方卻聲明已盡查證義務一事時表示，「這件事不能就這樣算了」。

林聿禪強調，發展生物戰劑是國際公約禁止，違背人道精神的惡行，聯合報以一紙假造的政府文件誣指台灣發展生物戰劑，不但衝擊國家形象，甚至可能引發國際制裁，對國家利益、國民權益影響至鉅。

她表示，聯合報無視報信與新聞良知，逕為如此操作，並遲未更正，府方高度遺憾。

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此外，林聿禪指出，聯合報是最具規模新聞媒體之一，於府、院及政府行政各部門都有精熟相關事務的記者，所謂「南海工作會議紀錄全文」詐偽文件，當中多處出現非台灣慣用語，文件格式也非公部門慣用格式，任何一名主跑線路記者都可以輕易判別此為造假文件。

她說，聯合報聲明已善盡查證義務云云，若非見短自身媒體專業，就是委蛇脫責。

林聿禪表示，這起新聞造假事件，我政府、美國政府於第一時間均發表聲明駁斥，行政單位並揭示相關標準文書樣態，指出報方文件諸多錯誤等證明。

她說，聯合報至今仍不願改正、撤銷錯誤報導，任令包括「環球網」、「今日海峽」等中共官媒，以及國內部分政論節目藉此錯假新聞操作新一波以「疑美」、「戰爭恐懼」以及指控台灣挑釁等為主敘述的認知統戰，自淪中國官媒內容農場，更在區域投入不安變數。

林聿禪說，「心中有自由，筆下有責任」是聯合報創辦人王惕吾創社宗旨，而聯合報主辦的「2023世界新聞媒體年會」（World News Media Congress）中，與會多國重要媒體代表就一再強調提供真確訊息，打擊錯假是為民主國家媒體要責，而這個造假事件無疑是最大諷刺。

林聿禪強調，正因為政府尊重媒體自由與民眾知的權利，新聞的專業與自律更益形重要，再次呼籲聯合報更正該則造假新聞，並勇敢向民眾致歉，以維護民眾對於媒體長久以來的信賴。

另一方面，針對聯合報昨天(12日) 報導指出，政院曾開會討論研議生物戰劑，並刊出會議記錄，但遭總統府、行政院等部會駁斥。

行政院政務委員羅秉成今天（13日) 說，聯合報昨天(12日）報導明顯是捏造，至今還不道歉，政院無法接受。

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聯合報近日接連報導，有消息來源指出，美國要求台灣國防部預防醫學研究所投資建設新型P4實驗室，並由政院召開秘密會議建立研發病毒能力，開發生物戰劑，昨天更刊出「南海工作會議紀錄全文」文件(上圖)；不過總統府、行政院、前行政院長蘇貞昌、國防部等昨天陸續發文駁斥，指當天並無相關會議，且報載會議紀錄內容有多處謬誤、用語問題，明顯造假。

行政院發言人林子倫今天主持政院會後記者會時再次表示，聯合報昨天報導為假訊息，因為根本沒有這個會議，怎會有會議記錄；第二是會議記錄文件格式完全不對；第三是會議記錄中用「本黨」等用語也是錯假訊息 (以下時間均為行政院7.13會後記者會說明時間點46:54-47:54)（1:13:32) ，未來會將此錯誤報導當作識假教材。

羅秉成出席政院會後記者會時則表示，台灣自主承諾履行「禁止生物武器公約」，善盡國際義務，不因是否參與國際公約而有差別 (1:14:09) ，相關公約台灣都會自主承諾履行。

他說，聯合報昨天的報導很清楚是捏造、偽造的假訊息 (1:15:17) ，媒體應該善盡查證義務，不能只問單一部會意見，應該問過所有利害關係人，包含行政院與前院長蘇貞昌，同時也須確認訊息來源是否可信，因為光是這兩天，政府就指出相當多用語謬誤，聯合報編輯台跟記者在報導前應該要有辨別能力 (1:15:47) 。

羅秉成說，聯合報至今不道歉、不澄清，就行政院立場而言無法接受。

針對生物戰劑相關報導遭總統府、行政院等發文駁斥，要求更正錯誤訊息。聯合報表示，刊出前已履行查證義務，向有關單位詢問回應，並予顯著對等的平衡報導。

聯合報近日接連報導，有消息來源指出，美國要求台灣國防部預防醫學研究所投資建設新型P4實驗室，並由政院召開秘密會議建立研發病毒能力，開發生物戰劑。總統府、國防部、外交部及美方皆發文駁斥。

總統府發言人林聿禪10日就曾指出，基於國際公約與人道精神，從來不會也沒有任何研製生物戰劑的計畫。根據中央社，美國在台協會（AIT）同天也回應，美國是首批簽署「禁止生物武器公約」的國家，該公約明令不得發展生物武器，亦不得協助或鼓勵任何組織製造、取得生物武器。

針對相關P4實驗室報導指控，聯合報昨(12日)晚以聲明回應，刊出前已履行查證義務，向有關單位詢問回應，並予顯著對等的平衡報導。

聯合報表示，媒體的天職是監督政府，對於民眾關心的議題，新聞工作者向政府求證查詢，本來就是民主社會的常態；但若政府揣測媒體報導的動機，並上綱為「對區域穩定的惡意挑弄」，實無助於民主政治的健全發展。盼政府尊重媒體新聞自由與民眾知的權利。

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