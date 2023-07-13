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證實發射新型固體燃料洲際飛彈「火星-18」 北韓：為強化正當防衛權

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/13 12:31
北韓官媒朝中社報導，金正恩12日親自至新型洲際彈道飛彈「火星-18」試射現場視察（圖／美聯社）

北韓官媒朝中社報導，金正恩12日親自至新型洲際彈道飛彈「火星-18」試射現場視察（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）北韓昨（13）日早上向東海方向發射洲際彈道飛彈，飛行時間74分鐘創歷年新高，北韓今（13）日宣布該飛彈為最新固體燃料洲際彈道飛彈「火星-18」。

韓聯社報導，此次發射為繼今年4月首次試射後的第二次試射，飛行高度為6千公里，射程為1千公里。

北韓表示，在確保最大功率射程的同時，以高角度而非正常角度發射，是在強調「火星-18」具備打擊美國本土全境的性能，到場參觀發射現場的金正恩針對美國威脅道「直到敵對放棄戰略為止，將繼續展開軍事攻勢」。

北韓官媒中央通訊社今日報導稱，金正恩前一天出席了「火星-18」飛彈試射，最高上升至6648.4公里，飛行距離1千1百公里，飛行了74分51秒，準確降落於東海公海上的目標水域，試射第一階段採用標準彈道飛彈方式飛行，第二階段及第三階段採用高角度方式飛行。

若是以高角度發射，飛彈射程將減短，據分析，這意味著若北韓是以正常角度發射，預計該飛彈飛行距離可達1萬5千公里以上，可達美國本土全境。

特別值得注意的是，固體燃料洲際飛彈在發射前無須注入燃料，因此可容易地進行突襲發射，讓他國更難事先偵測及攔截。

北韓也強調，此次的發射是為了徹底遏制敵對勢力充滿危險的軍事妄動，為強化正當防衛權的一環，這是為了明確讓反共和國的一方了解到其危險性及魯莽性所給予的強烈警告。
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