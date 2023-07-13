【台灣2024大選】郭台銘侯友宜終於同框 「侯市長」主動敬酒: 「我們共同重情、重義、重承諾」

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨總統參選人侯友宜和鴻海創辦人郭台銘昨(12日) 晚同桌但相隔4個座位，侯友宜主動向郭台銘敬酒，致詞時2次強調他和郭台銘信仰關公，重情重義重承諾；郭台銘則感謝侯友宜讓新北市蒸蒸日上。

全國正副議長聯誼會昨天在台東「立麗大酒店」舉辦，主辦的台東縣議會議長吳秀華邀請侯友宜參加，吳秀華的胞兄、飯店負責人前台東縣長吳俊立則邀請郭台銘參加。

國民黨總統參選人侯友宜（右）、鴻海創辦人郭台銘（左）12日晚間在台東出席全國正副議長聯誼會餐敘，雖同坐在主桌，但因位置中間隔著4人，2人剛開始無互動。中央社

侯友宜昨中午過後行程都在台東，關心農業問題及考察台東的地熱發電和觀光產業，並和地方鄉鎮長座談，傍晚6時許前往飯店和全國正副議長餐敘。

郭台銘下午5時抵達台東，隨即和台東各地區農會總幹事、理事長、年輕創業家座談，聽取意見，晚上前往正副議長聯誼會餐會。

侯友宜先入座主桌，片刻後郭台銘入座，2人間隔著台東縣長饒慶鈴、吳秀華、身兼正副議長聯誼會總會長的新北市議長蔣根煌及吳俊立。

入座後，侯友宜和郭台銘各自敬酒，雙方未打招呼，大家第2次舉杯互相敬酒時，侯友宜主動向郭台銘敬酒；因隔著4人，2人無互動，直到致詞結束合照時，侯友宜再次向前向郭台銘敬酒；郭台銘致詞時則稱侯友宜為「侯市長」。

國民黨總統參選人侯友宜（前右）、鴻海創辦人郭台銘 （左2）12日晚間在台東出席全國正副議長聯誼會餐敘，兩人互相敬酒致意。中央社

侯友宜致詞時特別請大家掌聲歡迎「郭董」郭台銘，他說：5月17日以後，他用各種形式想約「郭董」見面但不得其門而入，今天因為台東人的熱情招待讓他有機會很開心碰到「郭董」。他們兩人不單有相同的警察背景，更重要的是「我們都是中華民國派」，為了兩岸和平、穩定、繁榮永續，有共同的信念、目標，齊心努力向前走。

侯友宜說，當警察的就是信仰關公，努力破案，「郭董」也是信仰關公，信仰一樣，重情、重義、重承諾，共同目標是中華民國和平、永續，「我們共同重情、重義、重承諾」。

從影片中可以看到，侯友宜致詞完畢後，台下的郭台銘很自然地跟大家一起拍手。

郭台銘接著上台致詞表示，

沒想到能巧遇新北市「侯市長」，好久不見了~~

郭台銘說: 新北市生他、養他、育他，是他長大的地方，他的總部也在新北，新北過去這麼多年來在「侯市長」帶領下，井井有條，蒸蒸日上，他特別對全場來賓說：

大家給新北市侯市長還有蔣議長（蔣根煌）鼓個掌, 好不好~~

郭台銘說: 今天原本可以用他的專機送「侯市長」回台北，這樣「侯市長」就可以晚一點再回去，但因豐年機場戰備演練，飛機不能在機場過夜，要馬上離開。

侯友宜後因趕飛機先行離開，離去前向郭台銘握手問候。

中央社引述吳俊立表示: 今天專程安排侯友宜和郭台銘同桌，他們1個是經濟專家，1個是治安專家，結合在一起台灣會是1個美麗寶島，「2人都是中華民國派」，希望今天的安排象徵團結，接下來就交給中央黨部了。

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