《生命中不能承受之輕》知名作家米蘭昆德拉辭世　享耆壽94歲

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 「生命中不能承受之輕」（The Unbearable Lightness of Being）作家米蘭昆德拉（Milan Kundera）於11日辭世，享耆壽94歲。

綜合外電報導，米蘭昆德拉家鄉布爾諾（Brno）的米蘭昆德拉圖書館發言人今（12）日對外證實，「我必須很遺憾地證實，米蘭昆德拉先生昨天已病逝」。

昆德拉是捷克裔法國籍作家，出生於中產家庭，年輕時當過爵士樂手、工人，在布拉格影藝學院任教期間推動捷克的新電影運，1975年流亡法國，1981年歸化為法國公民，2019年重獲捷克公民身份。

1979年「笑忘書」在法國出版，關於笑、關於遺忘、關於布拉格的魔幻寫實主義小說，書中論及捷克共產黨，在蘇聯控制之下捷克人民的生活樣貌，出版後捷克政府剝奪了昆德拉的公民權，法國在1981年授與他公民權。他在晚年接受採訪的時候稱自己為法國作家，認為自己的作品應歸類為法國文學。

昆德拉1984年發表《生命中不能承受之輕》，並以該書享譽全球，美國導演菲力普·考夫曼於1988年改編成電影《布拉格的春天》，該書講述捷克人如何在「布拉格之春」民主改革運動以及在蘇聯占領時期下適應生活困境，也讓他成為當年諾貝爾文學獎的熱門人選之一，但直到逝世前都未能獲獎。