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台灣小提琴名師林昭亮否認性醜聞　夫妻倆辭去音樂節要職

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/12 18:25
林昭亮面臨性騷指控，夫妻倆雙雙辭去林創辦的「台北大師星秀音樂節」要職。(圖擷取自林昭亮,台北大師星秀音樂節Facebook)

林昭亮面臨性騷指控，夫妻倆雙雙辭去林創辦的「台北大師星秀音樂節」要職。(圖擷取自林昭亮,台北大師星秀音樂節Facebook)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 國際知名小提琴家林昭亮面臨性騷指控，夫妻倆雙雙辭去林創辦的「台北大師星秀音樂節」要職，林昭亮表示自己真誠反省。

林昭亮近日遭兩位女性音樂家指控性騷擾，不當舉止包含偷捏屁股、試圖摸胸部、邀約過夜等，林昭亮發出律師聲明撇清後，其創辦的「台北大師星秀音樂節」也撤掉他藝術總監一職，但受害音樂家不買單這輕輕放下的舉動。

指控林的大提琴家張道文表示，「台北大師星秀音樂節」是指標性的音樂節，她很失望他們沒有譴責性騷擾，且新總監指揮家史拉特金（Leonard Slatkin）竟公開為林昭亮站台，好似希望他能早日回到台北大師星秀音樂節和他其他的活動。

張道文強調，林昭亮曾經的公開形象很好，現在躲在律師和其他國際大師的後面，不願面對自己身為一位長輩或師長所犯下的罪行。她依然強烈譴責林昭亮，並要求他應該公開並誠摯地道歉給所有受害者一個交代。

林昭亮妻子何瑞燕也發布聲明辭去台北大師星秀音樂節執行長，音樂節於10日再度發聲明強調支持所有社會平權運動的正面價值，對於任何性平事件的不公義皆採取零容忍態度。

經過這幾日的動盪，林昭亮終於於個人臉書發文，他表示對於最近針對他的指控感到悲痛，他一生中從未試圖讓任何人感到不自在，也從未在未經他人同意的情況下侵犯任何人。如果曾讓任何人感到不舒服或不安全他深表歉意，並真誠地反省。
林昭亮
小提琴
性騷
台北大師星秀音樂節

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