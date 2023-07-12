台灣「麟洋配」美技連發　加拿大羽球公開賽奪銅牌

（台灣英文新聞／體育組綜合報導）土地銀行羽球隊員「麟洋配」王齊麟及李洋挺過低潮，再創佳績，本次參加2023加拿大羽球公開賽（超級500）男子雙打美技連發而擠入四強，最後雖不敵世界排名12的丹麥男雙組合，但仍拿下銅牌佳績，這也是兩人繼4月亞洲羽球錦標賽取得銅牌後再次奪牌，目前「麟洋配」暫列世界排名第20名。

麟洋配自「2020東京奧運」為國拿下臺灣羽球史上第一面奧運金牌，近兩年深受低潮及傷勢所困，以今年上半年而言，王齊麟在4月亞錦賽為救球傷到右大腿而退賽、李洋則是在5月蘇迪曼盃扭傷左腳踝。

這回「麟洋配」在2023加拿大羽球公開賽（超級500）回神，多次展現其高難度救球美技，本次在八強戰更順利撂倒前世界第1的印尼男雙組合，最終惜敗丹麥組合、止步銅牌，但是隨今年手感回溫，有助兩人接下來迎戰南韓、日本公開賽，也為「麟洋配」衛冕奧運金牌之路注入一劑強心針。

土地銀行羽球隊選手近年世界排名大幅提升，目前男單有2位、男雙有3組、女雙及混雙各有1組選手皆為世界排名前50名，土銀也投入更多資源協助選手一圓奧運夢，期望再為臺灣奪下奧運佳績。

土地銀行自1976年成立羽球隊，除提供選手軟硬體培訓資源、退役球員完善職涯制度，近年土銀也和7所各級學校簽訂建教合作契約，堪稱國內羽球國手搖籃。土銀每年增列預算培育羽、網球隊，由108年的2,843萬元，至112年已增加到4,898萬元。