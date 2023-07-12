Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

強化國際投資人服務 台灣證交所投資資訊中心7月12日上線

臺灣證券交易所推出全新ESG InfoHub及投資資訊中心（Investment InfoHub – The Taiwan Markets Dashboard）上線說明會，打造一站式整合資訊服務平台，有助投資人更清楚臺灣上市公司的優勢，利於持續吸引外資投資。

By 台灣英文新聞－編輯
2023/07/12 17:58
強化國際投資人服務 台灣證交所投資資訊中心7月12日上線

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）臺灣證券交易所為強化國際投資人服務，7月12日正式啟用投資資訊中心網站（Investment InfoHub – The Taiwan Markets Dashboard），整合證交所官網公開資訊觀測站基本市況報導網站的投資相關重要資訊，提供投資人中英文同步之一站式整合資訊。

臺灣資本市場展現基本面韌性、高殖利率，以及完整資通訊科技產業上下游供應鏈等優勢，近期又搭上人工智慧熱潮，加上美國聯準會升息腳步接近終點，吸引外國專業投資機構資金大舉回流臺股，帶動加權指數一路上揚。

統計至6月30日為止，外資總持有股票市值，已從去年10月約新台幣15.3兆元，回升至21.67兆元，占全體上市股票市值約40.86%。

證交所設立投資資訊中心網站主因，在於以往赴海外進行引資活動時，外資機構投資人多次反應，希望能更有效率蒐集與投資相關資訊、整合證交所各網站的重要內容、多種檔案格式、圖表輸出以及提供中英文格式一致的資料。

證交所表示，投資資訊中心網站主要有三大亮點：

  • 提供對投資人投資決策有用資訊之一站式服務：內容包含大盤指數、三大法人、融資融券、借券、鉅額、近期重大訊息、近期發布財報與法說會等整體市場訊息，以及買賣超、融資融券與成交等交易排行。另有單一公司的基本資料、交易參考資訊、三大法人、融資融券、外資及陸資持股統計、配股配息、重大訊息、財報、法說會與財務比率，以及證交所新聞、公文公告、行事曆以與重要連結等市場公告與服務。
  • 提供圖像化視覺化分析報表，使數據類資訊一目瞭然：包括整體市場與上市公司之各項數據類資訊，均以圖像化視覺化分析報表，提供投資人圖像化資訊以利比較分析。藉由圖表呈現，提供直覺式的趨勢分析判斷，節省投資決策所需資料處理時間。
  • 多種檔案格式輸出，有利使用者將資料加工利用：數據類報表均提供圖片、表格等不同格式的資料輸出，同時，針對整頁內容，可轉出PDF檔，以報告方式呈現，以利投資人研究分析使用。

證交所表示，將廣納投資人的建議，持續完善本網站的功能與內容，提供更多元資訊，以提升證交所服務，並鼓勵更多國際資金來臺投資，進一步推動臺灣金融市場與經濟發展。

更新時間 : 2023-07-12 20:19 GMT+08:00

最受歡迎

Netflix韓劇「絕世網紅」5大看點　報復、懸疑題材讓網友直呼忍不住一直看下去
Netflix韓劇「絕世網紅」5大看點　報復、懸疑題材讓網友直呼忍不住一直看下去
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
被灌爆負評！韓劇「歡迎來到王之國」陷醜化阿拉伯文化爭議
被灌爆負評！韓劇「歡迎來到王之國」陷醜化阿拉伯文化爭議
【台灣Me Too一次看】【藝文界篇】攝影家謝春德性侵13歲少女
【台灣Me Too一次看】【藝文界篇】攝影家謝春德性侵13歲少女
【台灣Me Too一次看】【學界+補教界篇】高雄狼師現蹤台南補習班 教育局勒令離班追查
【台灣Me Too一次看】【學界+補教界篇】高雄狼師現蹤台南補習班 教育局勒令離班追查
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【更新】黃國昌、館長邀台灣主要總統候選人7/16上凱道　郭台銘也願共襄盛舉
【更新】黃國昌、館長邀台灣主要總統候選人7/16上凱道　郭台銘也願共襄盛舉
遊日本當心！史上最強暴雨襲擊 九州多處土石流、洪水 數十萬人撤離
遊日本當心！史上最強暴雨襲擊 九州多處土石流、洪水 數十萬人撤離
台灣新冠疫情升溫！確診患者占感染科門診半數 人數成長近3倍
台灣新冠疫情升溫！確診患者占感染科門診半數 人數成長近3倍
〈投資理財〉風險及專業程度高 台灣生技股優質標的大盤點
〈投資理財〉風險及專業程度高 台灣生技股優質標的大盤點