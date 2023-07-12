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台灣板橋幼兒園疑餵藥案今偵結 園長、教師等9人「罪證不足」不起訴

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/12 16:30
新北市板橋區某私立幼兒園發生教保員疑似餵食幼童「巴比妥」3級毒品事件。(示意圖/pexels)

新北市板橋區某私立幼兒園發生教保員疑似餵食幼童「巴比妥」3級毒品事件。(示意圖/pexels)

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）新北市板橋區某幼兒園5月遭爆教保員疑似餵食幼童藥物與體罰，經新北市婦幼警察大隊、海山分局偵辦後，彭姓負責人及幼保員9人涉嫌餵食幼童不明藥物及不當管教，涉嫌傷害、妨害幼童發育、違反藥事法及毒品危害防制條例等案，今（12）日新北地檢署偵結此案，9名被告均予以不起訴處分。

全案緣於5月14日有3名家長報案，指就讀板橋某幼兒園子女自今年2月至4月間，有情緒易怒及自殘等行為，並稱遭老師餵食不明藥物及遭到不當體罰等，檢警分別於5月18日、上月8日兩度發動搜索，並陸續以被告身分約談園長與教保員等9人，複訊後諭令園長以新台幣5萬元交保，4人2萬元交保，3人3萬元交保，1人請回。

新北地檢署日前送法務部調查局鑑驗36為學童的毛髮檢體，均未檢出 「巴比妥類藥物」、「苯二氮平類藥物」，僅 部分幼童有驗出Acetaminophen 、 Dextromethorphan 、 Pseudoephedrine 、 Ephedrine 及 Methyl-ephedrine等常見感冒藥成分。

本件經檢察官詳加調查後，全案於今（12）日偵查終結為不起訴處分，原因包含幼兒園拆除教室監視器，並非為了湮滅證據，而是4月中旬因其他原因拆除，再者，該監視器主機內仍保存拆除前2個月內完整錄影畫面，可認彭姓被告並非故意拆除教室內監視器以湮滅證據。

另無證據足認幼兒園有不當管教且導致13名幼童受有傷害或有至妨害身心健全或發育之結果，也無幼兒園人員有餵食幼童不明藥物或含有不明藥物之彩虹藥水。
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更新時間 : 2023-07-12 20:19 GMT+08:00

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