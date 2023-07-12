北韓今早發射洲際彈道飛彈　飛行時間長達74分鐘創下歷史紀錄

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）北韓今（12）日早上向東海方向發射洲際彈道飛彈（ICBM），飛行時間74分鐘，為北韓歷年發射的飛彈中，飛行時間最久的一次。



韓聯社報導，據日本防衛省透露，北韓今日上午9點59分左右，從平壤近郊向東，以高角度發射的彈道飛彈中途改變方向，並於上午11時13分左右墜落在北海道奧尻島以西約250公里的海上。



日本政府發言人、官房長官松野博一說道，此次飛彈最高飛行高度超過6千公里，飛行距離約爲1千公里，值得注意的是，此次飛彈飛行時間長達74分鐘，超過了去年3月24日71分鐘的紀錄，創下歷年最久。



防衛省推測，根據彈頭重量等，最長射程超過1萬5千公里，足以將美國全境作爲射程，是北韓第14次發射射程疑似超過5500公里的洲際飛彈級導彈。



NHK報道稱，日本政府當天聽到北韓發射導彈的消息後，囑咐航行中的船舶注意安全，並召開了國家安全保障會議。



而正在海外巡訪的日本首相岸田文雄得知北韓發射導彈的消息後，也立刻向相關部門下達了確認飛機和船舶安全、確保應對意外事態等指示。



松野博一於記者會上表示，目前尚未收到任何人員傷亡或設施受損的消息，此次沒有實施自衛隊的破壞措施，也沒有啓動全國瞬時警報系統(J-ALERT)。



松也博一也說，北韓有加強核飛彈能力的動向，今後也有可能追加挑釁，進行各種飛彈試射和核試驗，包括聯合國安理會在內，美國及南韓將緊密合作應對。



他也補充道，日本已透過中國北京大使館，向北韓提出嚴重抗議。



北韓此次的飛彈試射是自上個月15日以來，時隔27天再次發射。



北韓勞動黨副部長金與正10日及11日發表談話，稱美國空軍戰略偵察機侵犯北韓東海專屬經濟區(EEZ)上空，並威脅道，若再次侵略，將採取軍事應對行動。