營養素缺乏竟導致莫名焦慮？台灣醫：與甲基化反應失衡有關 建議補充鎂、維生素B群

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）被外界稱為人生勝利組的何小姐生活應該無憂無慮，但家庭和工作壓力卻讓她感到莫名焦慮，雖然有服用安眠藥與抗焦慮劑、抗憂鬱劑，但安眠藥的劑量卻越吃越重。醫師為她安排檢查後發現，有可能是因攝取的維生素不足造成甲基化（Methylation）反應失衡。

為了初步了解何小姐的狀況，聯安預防醫學機構聯欣診所院長顏佐樺為她安排許多檢查，除了基本的健康檢查，還包括功能醫學，例如女性荷爾蒙併腎上腺壓力皮質分析、壓力荷爾蒙節律分析、甲基化代謝分析等，從中有了兩項重要的發現。

何小姐的壓力荷爾蒙檢測曲線圖，不像一般人在一天當中會逐漸往下降，而是一整天都呈現很高，代表她的甲基化、壓力反應出現失衡的狀況。 何小姐的甲基化（Methylation）反應失衡可能是因為攝取的維生素不足，也有可能是因為壓力太大消耗掉許多維生素導致。

那什麼是甲基化反應？顏佐樺表示，甲基化負責製造合成一些遺傳物，也調控身體相當多的機轉，像是睡眠、荷爾蒙代謝、解毒等都受甲基化反應影響。而甲基化的生化機轉過程中的每個環節都需要一些營養素當作輔酶，比如鎂、維生素B群等。正是由於營養素缺乏導致甲基化不足，才會導致何小姐容易緊張、失眠，總是難以放鬆。

因此顏佐樺與營養師團隊評估後，建議何小姐除了飲食盡量以原型且均衡的原則攝取，也應減少攝取會引起焦慮的食物，尤其含糖、咖啡因、酒精的食物，因為這些物質都可能會提升焦慮感，讓情緒難以放鬆。

另外，為了讓體內能盡早補充足量營養素，何小姐也開始補充保健食品，如維生素B群、鎂等影響甲基化反應的重要營養素、能協助抗焦慮的草藥南非醉茄（又稱印度人蔘），以及舒緩壓力、幫助入眠的酪胺酸。

經過3個月的調理，何小姐開始慢慢減少安眠藥的劑量，更自覺焦慮情況改善很多。為了避免未來會因為壓力又出現焦慮的反應，顏佐樺建議她進一步接受心理諮商的協助，隨著心理師的加入，何小姐的壓力荷爾蒙曲線有了很明顯的下降，不再總是過高，更了解自己應該如何理解、調解壓力。

當民眾發覺自己有焦慮症狀時，該如何判斷是否需要尋求協助？顏佐樺指出，形成焦慮的原因往往多元，很難只歸因一個理由，當焦慮維持很久，並且影響到生活時就該尋求醫療專業的支援，例如影響到睡眠、工作或學業的表現；另外，當焦慮的事情已經過去，但還是感到莫名的焦慮時也最好不要輕忽，應適時尋求專業醫師的協助、了解自身究竟需要什麼，才能真正緩解焦慮。

最後顏佐樺提醒，有時候焦慮的狀態是正常的、可以被允許的，每個人都有壓力，但壓力不一定會造成困擾，重要的是理解自己的焦慮從何而來，並在焦慮出現時察覺它、面對它。