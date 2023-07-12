Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

營養素缺乏竟導致莫名焦慮？台灣醫：與甲基化反應失衡有關 建議補充鎂、維生素B群

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/12 11:42
若營養素缺乏導致甲基化不足，患者可能會出現緊張、失眠，總是難以放鬆的情形。（圖/pixabay）

若營養素缺乏導致甲基化不足，患者可能會出現緊張、失眠，總是難以放鬆的情形。（圖/pixabay）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）被外界稱為人生勝利組的何小姐生活應該無憂無慮，但家庭和工作壓力卻讓她感到莫名焦慮，雖然有服用安眠藥與抗焦慮劑、抗憂鬱劑，但安眠藥的劑量卻越吃越重。醫師為她安排檢查後發現，有可能是因攝取的維生素不足造成甲基化（Methylation）反應失衡。

為了初步了解何小姐的狀況，聯安預防醫學機構聯欣診所院長顏佐樺為她安排許多檢查，除了基本的健康檢查，還包括功能醫學，例如女性荷爾蒙併腎上腺壓力皮質分析、壓力荷爾蒙節律分析、甲基化代謝分析等，從中有了兩項重要的發現。

  1. 何小姐的壓力荷爾蒙檢測曲線圖，不像一般人在一天當中會逐漸往下降，而是一整天都呈現很高，代表她的甲基化、壓力反應出現失衡的狀況。
  2. 何小姐的甲基化（Methylation）反應失衡可能是因為攝取的維生素不足，也有可能是因為壓力太大消耗掉許多維生素導致。

那什麼是甲基化反應？顏佐樺表示，甲基化負責製造合成一些遺傳物，也調控身體相當多的機轉，像是睡眠、荷爾蒙代謝、解毒等都受甲基化反應影響。而甲基化的生化機轉過程中的每個環節都需要一些營養素當作輔酶，比如鎂、維生素B群等。正是由於營養素缺乏導致甲基化不足，才會導致何小姐容易緊張、失眠，總是難以放鬆。

因此顏佐樺與營養師團隊評估後，建議何小姐除了飲食盡量以原型且均衡的原則攝取，也應減少攝取會引起焦慮的食物，尤其含糖、咖啡因、酒精的食物，因為這些物質都可能會提升焦慮感，讓情緒難以放鬆。

另外，為了讓體內能盡早補充足量營養素，何小姐也開始補充保健食品，如維生素B群、鎂等影響甲基化反應的重要營養素、能協助抗焦慮的草藥南非醉茄（又稱印度人蔘），以及舒緩壓力、幫助入眠的酪胺酸。

經過3個月的調理，何小姐開始慢慢減少安眠藥的劑量，更自覺焦慮情況改善很多。為了避免未來會因為壓力又出現焦慮的反應，顏佐樺建議她進一步接受心理諮商的協助，隨著心理師的加入，何小姐的壓力荷爾蒙曲線有了很明顯的下降，不再總是過高，更了解自己應該如何理解、調解壓力。

當民眾發覺自己有焦慮症狀時，該如何判斷是否需要尋求協助？顏佐樺指出，形成焦慮的原因往往多元，很難只歸因一個理由，當焦慮維持很久，並且影響到生活時就該尋求醫療專業的支援，例如影響到睡眠、工作或學業的表現；另外，當焦慮的事情已經過去，但還是感到莫名的焦慮時也最好不要輕忽，應適時尋求專業醫師的協助、了解自身究竟需要什麼，才能真正緩解焦慮。

最後顏佐樺提醒，有時候焦慮的狀態是正常的、可以被允許的，每個人都有壓力，但壓力不一定會造成困擾，重要的是理解自己的焦慮從何而來，並在焦慮出現時察覺它、面對它。
壓力荷爾蒙
甲基化
甲基化代謝分析
甲基化反應失衡
腎上腺壓力皮質分析
壓力
焦慮
維生素B群

相關新聞

澳洲開放迷幻劑治療憂鬱症…台灣跟進？專家：仍需長期研究其副作用
澳洲開放迷幻劑治療憂鬱症…台灣跟進？專家：仍需長期研究其副作用
2023/07/05 12:17
日籍學者小笠原訪馬祖犀利問有無「中國壓力」 台灣連江縣長王忠銘：離島無感
日籍學者小笠原訪馬祖犀利問有無「中國壓力」 台灣連江縣長王忠銘：離島無感
2023/07/04 17:31
世界首例！澳洲開放迷幻藥療法　助治癒抑鬱症、創傷後壓力症候群
世界首例！澳洲開放迷幻藥療法　助治癒抑鬱症、創傷後壓力症候群
2023/07/01 16:09
《玩命關頭》英國男星浴袍自拍照驚見台北101　桂綸鎂同台飆戲
《玩命關頭》英國男星浴袍自拍照驚見台北101　桂綸鎂同台飆戲
2023/06/20 19:44
快開喝？美國研究：喝酒有助減少大腦中的壓力信號
快開喝？美國研究：喝酒有助減少大腦中的壓力信號
2023/06/14 17:22

更新時間 : 2023-07-12 14:04 GMT+08:00

最受歡迎

Netflix韓劇「絕世網紅」5大看點　報復、懸疑題材讓網友直呼忍不住一直看下去
Netflix韓劇「絕世網紅」5大看點　報復、懸疑題材讓網友直呼忍不住一直看下去
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
被灌爆負評！韓劇「歡迎來到王之國」陷醜化阿拉伯文化爭議
被灌爆負評！韓劇「歡迎來到王之國」陷醜化阿拉伯文化爭議
【台灣Me Too一次看】【藝文界篇】攝影家謝春德性侵13歲少女
【台灣Me Too一次看】【藝文界篇】攝影家謝春德性侵13歲少女
【台灣Me Too一次看】【學界+補教界篇】高雄狼師現蹤台南補習班 教育局勒令離班追查
【台灣Me Too一次看】【學界+補教界篇】高雄狼師現蹤台南補習班 教育局勒令離班追查
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【更新】黃國昌、館長邀台灣主要總統候選人7/16上凱道　郭台銘也願共襄盛舉
【更新】黃國昌、館長邀台灣主要總統候選人7/16上凱道　郭台銘也願共襄盛舉
遊日本當心！史上最強暴雨襲擊 九州多處土石流、洪水 數十萬人撤離
遊日本當心！史上最強暴雨襲擊 九州多處土石流、洪水 數十萬人撤離
台灣新冠疫情升溫！確診患者占感染科門診半數 人數成長近3倍
台灣新冠疫情升溫！確診患者占感染科門診半數 人數成長近3倍
〈投資理財〉風險及專業程度高 台灣生技股優質標的大盤點
〈投資理財〉風險及專業程度高 台灣生技股優質標的大盤點